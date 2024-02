Minnesota Wild-Vancouver Canucks 10–7

Egészen elképesztő mérkőzésen győzte le a Wild a ligaelső Canucks csapatát! A Minnesotából Joel Eriksson Ek és Kirill Kaprizov is mesterhármasig jutott (miközben három asszisztott is adott), míg a Vancouverből J.T. Miller ütütt három gólt 1 assziszt mellett. A mérkőzés 10–7-es hazai győzelemmel ért véget, ami jelzi, hogy a kapusok ezen a napon nem voltak topon, különösen a hamardik harmadban. Amíg az elsőben csak három gól esett (2–1-re vezetett a Canucks), addig a másodikban öt (5–3-ra vezetett a Canucks), a harmadikban viszont kilenc! Nem is akármilyen elosztásban, a Wild 7–2-re nyerte a játékrészt, ami úgy is hatalmas szó, hogy az utolsó két gólt már üres kapura ütötte. A fordítást az emberelőnyös helyzetek kiváló kihasználása hozta magával, a Wild 1:44 alatt megfordította 6–5-re a mérkőzést, további három és fél perc alatt ütött még két gólt, és onnantól tartotta az előnyt.

Boston Bruins-Dallas Stars 4–3 (hosszabbítás után, szétlövésben)

Végletekig kiélezett mérkőzést vívott egymással a Keleti konferenciát vezető Bruins és a Nyugaton második Stars. A Boston sokat köszönhet kapusának, Jeremy Swayman 43 védést mutatott be, míg Charley McAvoy a szétlövés kilencedik körében törte meg a kapusok egyeduralmát góljával, megszerezve ezzel csapatának a győzelmet. McAvoy emellett két asszisztig jutott, Jesper Boqvist egy góllal és assziszttal zárt. Swayman utolsó védését a szétlövésnél nem lehet elégszer megnézni!

What an ending: Jeremy Swayman somehow keeps Craig Smith’s chance out.



Bruins pull out a crazy, 4-3 win. pic.twitter.com/XSuBilf49u — Evan Marinofsky (@EvanMarinofsky) February 19, 2024

San Jose Sharks-Vegas Golden Knights 0–4

A címvédő Vegas Golden Knights volt az egyetlen a jégre lépő húsz csapat közül, amelyik nem kapott gólt, köszönhetően Logan Thompson pazar formájának, aki 29-szer védett. Alec Martinez három gólpasszig jutott, Mason Morelli góllal és gólpasszal zárt. Bruce Cassidy, a Vegas vezetőedzője a mérkőzés után elmondta, a szerencse is a pártjukra állt, mert a San Jose többször is a kapuvasat találta el lövéseivel, góljaikkal azoban ezt követően demoralizálták az ellenfelet. A Sharks-nál Kevin Labanc úgy értékelt, hogy a sima vereség ellenére sem játszottak rosszul, a támadó szerint van bőven pozitívum, amit így is elraktározhatnak a mérkőzésből.

Az NHL legutóbbi játéknapjának további eredményei:

Buffalo Sabres-Anaheim Ducks 3–4

St. Louis Blues-Toronto Maple Leafs 2–4

Seattle Kraken-Detroit Red Wings 3–4 (hosszabbítás után)

Arizona Coyotes-Edmonton Oilers 3–6

Calgary Flames-Winnipeg Jets 6–3

Carolina Hurricanes-Chicago Blackhawks 6–3

Tampa Bay Lightning-Ottawa Senators 2–4

Fotó: Getty Images / Kavin Mistry