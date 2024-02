Chicago Blackhawks-Detroit Red Wings 2-3 (hosszabbítás után)

Patrick Kane 16 szezont húzott le a Chicago Blackhawks csapatánál, amellyel 3 Stanley-kupát nyert és számos örömteli pillanatot élt át. Azonban pályafutása során először most ellenfélként tért vissza a United Centerbe, ugyanis már a Detroit Red Wings együttesét erősíti. A mérkőzés rendes játékideje 2-2-es döntetlent hozott, a 35 éves hokis a vendégcsapat második góljánál asszisztot jegyzett, majd a hosszabbítás harmadik percében ő döntötte el a találkozót. Kane-nek ez volt pályafutása 37. pontszerzése (11 gól, 26 gólpassz) egy mérkőzés extra ráadásában, amivel már az NHL-örökrangsorának negyedik helyén áll Johnny Gaudreau-vel és Patrick Eliasszal holtversenyben.

A storybook ending in Chicago



Patrick Kane! SHOWTIME! @spittinchiclets



pic.twitter.com/kFKQXKqAvO — Barstool Sports (@barstoolsports) February 26, 2024

Pittsburgh Penguins-Philadelphia Flyers 7-6

Őrült izgalmakat és fordulatokat, valamint 13 gólos mérkőzést hozott a Penguins és a Flyers csatája, melyből a Pittsburgh jött ki jobban. Sydney Crosby négy pontot (1 gól, 3 assziszt) jegyzett, de ez nem is meglepő, ugyanis pályafutása során épp a Philadelphia ellen a legtermékenyebb, egész karrierje alatt 87 meccsen már 129 pontná jár, ami az NHL-történelmében a legtöbb egyetlen együttessel szemben. Végig szinte fej-fej mellett haladtak a csapatok, a Penguins tudott háromszor is ellépni kétgólos előnybe, 4-2-re, 6-4-re, majd 7-5-re is vezettek, s míg előbbi kettőnél tudott zárkózni a Flyers, az egyenlítés már elmaradt, így a Philly sorozatban másodjára kapott ki, a Pittsburgh pedig zsinórban második győzelmét aratta, ráadásul egy fontos rangadón.

Columbus Blue Jackets-New York Rangers 4-2

Nem sikerült a Rangers csúcsdöntése, 10 egymás után elért győzelem után kikapott Peter Laviolette csapata. Nagy szerepe volt ebben a Colombus kapusának, Elvis Merzlikinsnek, aki 38 védést mutatott be. A kiváló formában lévő Artemi Panarin gólt jegyzett, az előző 11 meccsén 16 pontot ért el, a nemrégiben első NHL-gólját megszerző Matt Rempe pedig első gólpasszát is elkönyvelhette. A Rangers sajnálhatja, egy győzelem hiányzott a franchise-rekordhoz, ráadásul attól a Columbustól szenvedtek vereséget, amely a liga egyik leggyengébb csapata, a keleti főcsoport utolsó helyén álllnak, míg a New York maradt így is az első.

Az NHL aktuális játéknapjának további eredményei:

New Jersey Devils–Tampa Bay Lightning 1-4

Winnipeg Jets–Arizona Coyotes 4-3 (hosszabbítás után)

Buffalo Sabres–Carolina Hurricanes 3-2 (hosszabbítás után)

Anaheim Ducks–Nashville Predators 2-4

(Borítókép: Patrick McDermott / Getty Images)