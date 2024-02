New Jersey Devils-Philadelphia Flyers 6-3

70 ezer néző előtt mérkőzött meg egymással a keleti főcsoport hetedik és kilencedik helyezettje szabadtéren, a MetLife Stadiumban. Nico Hischier, a Devils csapatkapitánya három pontos (2 gól, 1 gólpassz) mérkőzéssel zárt, és már a mérkőzés 32. másodpercében beköszönt az ellenfélnek. A New Jersey ezzel a sikerrel megszerezte története első győzelmét szabadtéren, korábban, 2014-ben 7-3-ra kaptak ki a New York Rangerstől. A Flyers ezen mérlege pedig 1-4-1-re romlott, s így holtversenyben állnak a Chicago Blackhawks és a Pittsburgh Penguins csapatával, mint az NHL-ben legtöbb, hat szabadtéri mérkőzést játszó együttes. Sikerével a Devils továbbra is ostromolja a playoff helyek egyikét és így a két gárda között jelenleg öt pont a különbség a Metropolitan Divízióban.

Toronto Mapple Leafs-Anaheim Ducks 9-2

Auston Matthews, a Toronto Mapple Leafs csatára két egymást követő mérkőzésen szerzett mesterhármast és az NHL történetének tizedik olyan játékosa lett, aki egy szezonon belül eljutott legalább hat triplázásig, a 26 éves játékos ráadásul öt ponttal zárta a találkozót, ami karrerje valaha volt legjobbja. Bobby McMann két gólt és egy asszisztot, William Nylander egy gólt és két gólpasszt jegyzett. Martin Jones pedig 19 védéssel zárult hozzá ehhez az impozáns sikerhez.

Videós összefoglalónk a játéknap minden mérkőzéséről:

Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 2–9

A Florida Panthers sorozatban tizenegyedik idegenbeli győzelmét jegyezte, miután 9-2-re nyert a Tampa Bay Lightning otthonában. Ebben a kiváló sorozatban 51-18-as gólkülönbséget jegyzett a csapat, ami félelmetes mutató és a vendégsikerek számában is vezeti a ligát, most már pedig a keleti konferenciát is, ugyanis a Boston Bruins zsinórban negyedjére kapott ki, így Paul Maurice csapata az élre állt a főcsoportban. Az NHL-rekord a sorozatban elért idegenbeli győzelmek számában 12, erre a 2005/06-os szezonban a Detroit Red Wings és a 2014/15-ös idényben a Minnesota Wild volt képes, a Florida ezt február 23-án a Carolina Hurricanes vendégeként állíthatja be.

Vissza a mérkőzéshez, melyen a Tampa Bay Lightning vezetett, de 24 másodperc után hátrányból fordítva, kilenc egymást követő gólt szerezve a Panthers meg sem áll a győzelemig, pedig a Lightning nyolc mérkőzés óta nem kapott ki hazai környezetben. Matthew Tkachuk és Sam Bennett egyaránt két gólt és két gólpasszt jegyzett. A Tampa Bay részéről Nyikita Kucserov is jegyzett egy asszisztot, amivel tíz meccsesre duzzasztotta pontszerző mérkőzéseinek számát.

Az NHL aktuális játéknapjának további eredményei:

Boston Bruins–Los Angeles Kings 4-5 (hosszabbítás után)

Dallas Stars–Edmonton Oilers 3-4 (hosszabbítás után)

Chicago Blackhawks–Ottawa Senators 3–2

Calgary Flames–Detroit Red Wings 0-5

St. Louis Blues–Nashville Predators 2-5

Minnesota Wild–Buffalo Sabres 2-3 (hosszabbítás után)

Montreal Canadiens–Washington Capitals 3-4

Vancouver Canucks–Winnipeg Jets 2-4

Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes 1-3

San Jose Sharks–Columbus Blue Jackets 3-4

(Borítókép: Justin Berl/Getty Images)