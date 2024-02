New York Rangers–Montreal Canadiens 7–4

Chris Kreider több mint két év után az először ütött egy mérkőzésen három gólt, a New York Rangers pedig ezzel a különbséggel meg is nyerte a Canadiens elleni rangadót, amely összesen 11 gólt hozott. Csapattársa, Mika Zibanejad a mérkőzés után úgy kommentálta Kreider teljesítményét, hogy mindig jó helyen volt, és csak tette, amit szokott. Hozzá kell tenni, hogy Zibanejadnak is jó mérkőzése volt, egy gólt szerzett, két gólpasszt adott. Utóbbi tekintetében Adam Fox vitte a primet, négyszer szolgálta ki társait gólt érő átadással, a kapuban pedig Jonathan Quick remekelt 31 védéssel. A Canadiens az első harmadban még vezetett, a második 11. perce után viszont négy gólt kapott, azzal ment el a mérkőzés. Cole Caufield harmadik negyedben ütött duplája már csak szépségtapaszt jelentett.

Tampa Bay Lightning–Colorado Avalanche 6–3

Hat góljából négyet is a harmadik negyedben ütött a Tampa Bay, amelyet Nikita Kucherov két góllal és egy assziszttal vitt a hátán. A mérkőzésen lépett jégre az NHL idei szezonjának két legjobb gólszerzője, Kucherov 93 ponttal (36 gól, 57 assziszt) áll jelenleg, míg a Coloradóban Nathan McKinnon 89 ponttal (32 gól, 57 assziszt) követi. Kucherovot a mérkőzés után edzője, Jon Cooper is dícsérte, különösen a játékintelligenciáját emelte ki, amellyel komolyan megnehezíti az ellene védekezők dolgát. A Colorado a harmadik harmadban még 3–2-re vezetett, innen fordított a Lightning, az utolsó kettő gólt üres kapura ütötte.

Toronto Maple Leafs–Philadelphia Flyers 4–3 (hosszabbítás után)

Auston Matthews szezonbeli harmadik mesterhármasát ütötte, és a harmadik harmad 14. percéig úgy tűnt, ez elég is lehet a győzelemhez, aztán azonban két góllal egyenlített a Flyers. A hosszabbítás nem sokáig tartott, 54 másodperc elég volt a Torontónak a győztes gólhoz, Williem Nylander révén. A Leafs-ben Mitchell Marner három asszisztig jutott, míg a kapuban Ilya Samsonov 29 védést mutatott be. A Toronto a legutóbbi nyolc mérkőzésén 6–2–0-s mérleges tud felmutatni, mindezt úgy, hogy a védőklasszis, Morgan Rielly ötmérkőzéses eltiltásából még csak kettőt töltött le.

A játéknap további eredményei:

Boston Bruins–Seattle Kraken 1–4

Buffalo Sabres–Florida Panthers 0–4

New Jersey Devils–Los Angeles Kings 1–2

Ottawa Senators–Anaheim Ducks 1–5

Nashville Predators–Dallas Stars 2–9

St. Louis Blues–Edmonton Oilers 6–3

Chicago Blackhawks–Pittsburg Penguins 1–4

Calgary Flames–San Jose Sharks 3–6

Vancouver Canucks–Detroit Red Wings 4–1

Fotó: Getty Images / Andrew Lahodynskyj / NHLI