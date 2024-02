7 mérkőzéssel folytatódott az NHL alapszakasza, köztük számos rangadóval, mint amilyen az összefoglalónkat nyitó mérkőzés is volt!

Boston Bruins - Vancouver Canucks 4-0

A mögöttünk hagyott játéknap talán leginkább várt találkozóján a Boston Bruins esélyt sem adott vizitáló riválisának, és nagyon meggyőzően, 4-0-val múlta felül a Vancouver Canucks gárdáját. Komoly felütésekkel indult a csúcsrangadó, lévén mind Brad Marchand, mind pedig Danton Heinen emberhátrányból köszönt be az első harmad során, ami meg is adta a párharc alaphangját. A Bruins a második harmadban sem lassított, Morgan Geekie és Pavel Zacha is gólt szerzett, ráadásul utóbbi még gólpasszal is kiszolgálta. A bostoni dominanciát jól jelzi, hogy Linus Ullmark mindössze 17 védést bemutatva hozta le a parti kapott gól nélkül.

A Bruins immáron legutóbbi 4 mérkőzéséből 3. alkalommal hagyta el győztesen a jeget, miközben a kanadaiak veresége egy 12 mérkőzésen át tartó pontszerző széria végére tett pontot, amely a szezon eleje óta az első olyan kudarc a Canuckstól, ahol még gólt sem tudtak lőni.

New Jersey Devils - Calgary Flames 3-5

A Calgary hatékony támadójátékkal, és Jacob Markstrom 37 védéses performanszával fektette két vállra a New Jersey Devilst.

Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 4-1

A Flyers könnyedén rendezte le a Jets csapatát, méghozzá Travis Konency remeklésével, aki az úgynevezett Gordie Howe-mesterhármassal – gól, gólpassz és bunyó – segítette övéit az újabb győzelemhez.

Florida Panthers - Washington Capitals 4-2

A Panthers kibrusztolta a diadalt a fővárosiakkal szemben – a zsinórban hatodik Caps-fiaskóban főszerepet játszott Ryan Lomberg utolsó harmadban lőtt gólja.

Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 5-2

A Hurricanes úgy verte magabiztosan az NHL élcsapatainak egyikét, az Avalanche-t, hogy Martin Necas karrierje első mesterhármasát jegyezte, ráadásul mindezt az első 17 játékperc alatt prezentálta.

NY Islanders - Tampa Bay Lightning 6-2

Az Islanders egy másodpercre sem engedte a mérkőzésbe a Tampát, többek között az egyaránt gól-gólpassz kombinációt jegyző Mathew Barzal, Bo Horvat duónak köszönhetően.

Arizina Coyotes - Vegas Golden Knights 2-3

A címvédő Golden Knights úgy győzött Arizonában, hogy már az első harmadban 3 gólig jutott, hogy aztán onnantól hősiesen védekezve valahogy megőrizzen egy találatot előnyéből.

(Photo by Joel Auerbach/Getty Images)