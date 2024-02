Montreal Canadiens-Buffalo Sabres 2–3

A Canadiens 1–0-ra és 2–1-re is vezetett haza pályán, a Sabres a második harmadban azonban három gólt is ütött, amire nem volt válasza a montreali csapatnak, az utolsó játékrész gól nélkül pergett le. A harmadik Sabres-gólt Alex Tuch emberhátrányból ütötte az ellenfél nagy védekezési hibáját kihasználva: Mike Matheson, a Canadiens védője nem tudta megszelidíteni a korongot a kék vonalon. Tuch a 2021–2022-es idény óta a 15. mérkőzést eldöntő gólját ütötte a Montrealban, amelynél Joshua Roy is villogott, két gólpasszt adott.

Chicago Blackhaws-Philadelphia Flyers 1–3

Travis Konecny sorozatban hét mérkőzésén szerzett már pontot, miután a Chicago otthonában is betalált. Mindezt a második harmadban tette, miutána az első 1–1-es döntetlennel zárult, a másodikbban viszont Garnet Hathaway is gólt ütött a Flyersben, így kialakult a 3–1-es különbség, ami a végéig nem változott. A Blackhawks-nál Arvid Soderblom 30 védést mutatott be, a gólt Colin Blackwell ütötte. A Flyers az elmúlt 15 évben az ötödik alkalommal nyert legalább 30 mérkőzést 57 vagy kevesebb találkozón a szezonban.

Anaheim Ducks-Columbus Blue Jackets 4–7

Johnny Gaudreau és Boone Jenner is góllal és két gólpasszal zárt a Columbusban, amely nagyon hullámzóan teljesített. Az első harmadot 3–0-ra nyert, a másodikban 4–0-s előnyről hagyta, hogy 4–4 legyen az állás, majd az anaheimi drukkerek jó kedvét ismét elvette azzal, hogy a harmadik harmadot 3–0-ra nyerte. Sean Kuraly és Zach Werenski két-két gólt ütött, Daniil Tarasov 27-et védett, miközben a Columbusnál az sem számított, hogy a csapat első öt lövéséből háromból gól lett. A Blue Jackets-nél már nagyon vártak erre a győzelemre, az ezt megelőző öt egymás elleni találkozót mind a Coyotes nyerte.

Arizona Coyotes-Toronto Maple Leafs 3–6

Auston Matthews a szezon 54. NHL-mérkőzésén megszerezte az 50. gólját, ezt a mérföldkövet Egyesült Államokban született játékosnak nem sikerült még elérnie ilyen gyorsan korábban – a rekordot eddig 62 mérkőzéssel Kevin Stevenssel (1992–1993, Pittsburg Penguins együtt tartotta. A Toronto Maple Leafs 26 éves játékosa ezúttal egy emberelőnyös helyzetet használt ki, az első negyed 6. percében talált a kapuba. A második harmadban szintén gólt ütött, ami kellett is, hoyg a Toronto féken tudja tartani a felzárkozó Coyotes csapatát, az utolsó harmadban pedig nyolc perc alatt beállt a végeredmény. MAtthews mellett William Nylander is kétszer a kapuba talált, az Arizona sorozatban a 11. vereségét szenvedte el.

Edmonton Oilers-Boston Bruins 5–6 (hosszabbítás után)

Izgalmas, kiélezett mérkőzést láthattak a nézők, amelyen végül Charlie McAvoy hosszabbításban lőtt gólja döntött a Bruins javára. Az Oilers küzdőszellemét dicséri, hogy 1–4-ről kapaszkodott vissza 5–5-re, a harmadik harmadot 3–1-re megnyerve, Warren Foegele két gólt ütött. A végét azonban a Boston bírta jobban idegekkel.

