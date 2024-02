Carolina Hurricanes-Dallas Stars 1–2

Véget vetett negatív sorozatának a Stars, négy elveszített mérkőzést követően nyert ismét. A győzelemhez kellett, hogy a kapuban Jake Ottinger 20 védést mutasson be, a gólokat pedig Jason Robertson és Wyatt Johnston ütötte, miközben Miro Heiskanen két gólpasszt adott. A Stars az NHL alapszakaszában a 19. mérkőzését nyerte meg egy góllal, ez a legtöbb a ligában. A Hurricanes hiába tartotta ellenfelét 20 vagy annál kevesebb lövés alatt a legutóbbi tizenkettőből a hetedik mérkőzésén, nem ért vele célt.

Vancouver Canucks-Boston Bruins 3–2 (hosszabbítás után)

A Nyugati és a Keleti konferencia két legjobb csapata izgalmas mérkőzés vívott egymással, gólnélküli első harmad után a Bruins a másodikban kétszer is a kapuba talált, a hazaiak azonban a harmadik harmadban felébredtek, és 1:11-el a vége előtt egyenlítettek. A hosszabbítást a Canucks bírta jobban idegekkel, a Bruinsnál túl sok játékos volt a jégen, ezért kiállítást ítéltek ellene, az emberelőnyt kihasználva pedig Brock Boeser ütötte be a győztes gólt. J. T. Miller a Boston játékosa a mérkőzés után úgy fogalmazott, hiába játszották le a jégről a liga legjobb csapatát hatvan percig, gyakorlatilag üres kézzel mennek haza. Jeremy Swayman 36 védéssel zárt a Bruinsnál, a Canucks góljait Boeser mellett Filip Hronek ütötte.

THANK YOU, BROCK BOESER pic.twitter.com/fJ1heAbXu9 — Vancouver Canucks (@Canucks) February 25, 2024

Edmonton Oilers-Calgary Flames 3–6

Fontos győzelmet aratott a rájátszásért hajtó Flames, idegenben győzte le a Nyugati konferenciában előtte álló Edmontont. Nem is akármilyen mérkőzésen, mivel idegenben ütött hatot, amelyből Noah Hanifin kettőt vállalt. Jonathan Huberdeau és Connor Zary két-két gólpasszig jutott, a kapuban Dan Vladar 35 védéssel zárt a Calgarynál. Az Oilersnél Zach Hyman két gólt ütött, és karriercsúcsot jelentő 37 gólnál jár már az NHL alapszakaszában (soroaztban negyedik mérkőzésén talált be). "Az alapszezon 82 mérkőzésből áll, nem lehet mindegyiket megnyerni. Most három egymás utáni vereségben vagyunk, de nincs pánik, hamar visszakerülünk a győzelem útjára" – nyilatkozta Hyman az nhl.com oldalának a mérkőzés után.

Az NHL legutóbbi játéknapjának további eredményei:

Detroit Red Wings-St.Louis Blues 6-1

New Jersey Devils-Montreal Canadiens 4-3

New York Islanders-Tampa Bay Lightning 2-4

Philadelphia Flyers-New York Rangers 1-2

Florida Panthers-Washington Capitals 3-2 (hosszabbítás után)

Colorado Avalanche-Toronto Maple Leafs 3-4

Ottawa Senators-Vegas Golden Knights 4–3 (büntetők után)

San Jose Sharks-Nashville Predators 2–4

Seattle Kraken-Minnesota Wild 2–5

Los Angeles Kings-Anaheim Ducks 3–2 (büntetők után)

Fotó: Getty Images / Jeff Vinnick