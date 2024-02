New Jersey Devils–Seattle Kraken 3–1

Jack Hughes góllal, assziszttal segítette a Devilst a Kraken legyőzésében, miközben Nico Daws január 25-e óta először kezdett, a Devils kapusa 27 védést mutatott be. Daws posztriválisa, Vitek Vanecek, aki a legutóbbi négy mérkőzésen kezdett, betegség miatt nem állt ezúttal rendelkezésre.

New York Rangers–Calgary Flames 2–0

Igor Shesterkin a szezon első shutoutját mutatta be, így a Rangers két gólt ütve is nyerni tudott. Shesterkin pályafutásának ez volt a 12. NHL-mérkőzése, amikor nem kapott gólt. A Rangersnél előbb a második negyedben Will Cuylle talált a kapuba, majd a mérkőzés végéhez közeledve Jimmy Vesey talált be az üres kapuba.

Philadelphia Flyers–Arizona Coyotes 5–3

Negyedik győzelmét aratta sorozatban a Flyers, amely többek között Scott Laughton jó teljesítményének köszönhetően szárnyalt, aki 3–3-nál szerzett fontos gólt. Travis Konecny egy góllal, két asszisztal zárt.

Vegas Golden Knights–Minnesota Wild 3–5

Alex Pietrangelo két assziszttal ünnepelte az 1000. NHL mérkőzését, csapata mégsem tudott nyerni otthon a Wild ellen. A Minnesotában Matt Boldy villogott, egy góljt ütött, két gólpasszt adott, a Wild pedig a harmadik harmadot 3–1-re megnyerte, és ezzel a mérkőzést is behúzta.

Fotó: Getty Images / Ethan Miller