New York Rangers–Colorado Avalanche 2–1 (hosszabbítás után)

Túlzás lenne azt állítani, hogy potyogtak a gólok a Rangers és az Avalanche mérkőzésén, a hazai csapat azonban hosszabbításban végül behúzta a győzelmet a Madison Square Gardenben. A győztes gólt Alexis Lafreniere ütötte a hosszabbítás 1:53 percében. A Rangers annál jobban örülhetett a győzelemnek, hogy egyenlíteni is csak a harmadik harmadban sikerült. Az Avalanche gólját Nathan MacKinnon szerezte, aki sorozatban 14 mérkőzésén szerzett pontot, és sorozatban 5. találkozóján ütött gólt.

Is Alexis Lafreniere built for big moments?



Sure seems it this season. pic.twitter.com/QH3sJmVGqa