Nem panaszkodhatnak az NHL rajongói, a hétvégi All Star-gála után szórakoztatónak ígérkező mérkőzéssel tér vissza az élet a ligába. A New York Rangers és Colorado Avalanche is az alapszakasz legjobban teljesítő csapatai közé tartozik, előbbi 30–16–3-as, utóbbi 32–14–3-as rekorddal bír a szezonban. A Rangers ugyanakkor nincsen túl jó formában, legutóbbi tíz mérkőzéséből csak négyet nyert meg, kérdés a szünet mennyire jött jól. Az Avalanche három győzelemmel a háta mögött utazott New Yorkba, ráadásul ezeken a találkozókon összesen 18 gólt ütött, míg a szezonban mérkőzésenként 3.84 az átlaga. Nathan MacKinnon és Mikko Rantanen kettőse 58 gólnál és 92 asszisztnál jár, játékuk most is kulcsfontosságú lehet.

A játéknap másik találkozójára Torontóban kerül sor, a Maple Leafs a New York Islanders csapatát fogadja. A vendégek gólínséggel küzdenek, legutóbbi három mérkőzésükön csak hetet szereztek, ráadásul a védelem sem muzsikál sokkal jobban a támadósornál, a legutóbbi hét találkozón 25 kapott gól a mérleg. A torontói klub ellenben rájátszást érő helyen áll, és különösen William Nylander, Auston Matthews és Mitch Marner hármasában bízhat, akik a szezonban összesen 83 gólnál és 89 gólpassz tudnak felmutatni.

Az NHL következő játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

New York Rangers–Colorado Avalanche (kedd 1:00)

Toronto Maple Leafs–New York Islanders (kedd 1:00)

Hangolódásképp a hétvégi All Star-mérkőzés összes gólja:

Fotó: Getty Images / Michael Martin