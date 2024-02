A Boston Bruins és Vancouver Canucks rendelkezik az NHL legjobb mérlegeivel, mit ad isten, ma éjszaka épp egymással csapnak össze. A keleti konferencia első helyén álló Bostonnak nem sikerült jól a szünet utáni visszarázódás, 4-1-re kikaptak a Calgary Flamestől, most szeretnének javítani. A két csapat a 2023/24-es szezonban először feszül egymásnak, majd február 24-én újra szembeszállnak.

A nyugati éllovas Canucks az utolsó 12 meccséből 10-et nyert meg és kettőn döntetlennel zárt, vagyis január 4-e óta nem kapott ki rendes játékiődben, a legutóbbi mérkőzésükön 3-2-re nyertek a Carolina Hurricanes ellen, ráadásul az előző 12 találkozójuk mindegyikén szereztek gólt, ezt továbbra is szeretnék ma fenntartani. Jack Hughes különösen jó formában van, jelenleg hétmeccses pontszerző sorozatot produkál, egy góllal és tizenkét assziszttal, ráadásul a legutóbbi öt találkozóján tíz gólpasszt jegyzett. A két gárda eddig 134 alkalommal meccselt egymással, az örökmérleg 81-36-15-2 a Boston Bruins javára.

A Bruins a liga hatodik legtöbb gólt szerző csapata, átlagosan 3,4-es mutatóval, viszont védekezésben 2,6-ot kapnak meccsenként. David Pastrnak 33 góllal és 40 assziszttal vezeti a csapatot, míg a kapuba Jeremy Swayman 0.922-es védési százalékkal büszkélkedhet. A Canucks átlagosan 3,8 gólt üt mérkőzésenként, a védelmük pedig 2,5-öt kap. Náluk Brock Boeser a vancouveriek egyik vezére: 30 gól és 24 gólpassz szerepel eddig a neve mellett. A Boston Bruinsnál lesz egy fontos hiányzó, ugyanis a klub tegnap bejelentette, hogy Matt Poitras idénye véget ért, a jobb válát műteni kell és öt hónapig nem áll rendelkezésre.

Az NHL következő játéknapjának mérkőzései (az időpontok magyar idő szerint zárójelben):

