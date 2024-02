Senki nem viselheti többet a 7-es számú mezt a Chicago Blackhawks-nál, miután a dresszt, rajta Chris Chelios nevével visszavonultatta Detroit Red Wings elleni NHL-mérkőzés (2–3) előtt visszavonultatta a klub. A 62 éves kőkemény védőjátékos természetesen részt vett a ceremónián, és meghatódottan állt a mikrofon elé.

"Figyelembe véve az utat, ahonnan jöttem, és amelyet bejártam, még most is nehéz elhinnem, hogy ilyen megtiszteltetés ér" –mondta Chelios.

“As of today, nobody can ever wear No. 7 again as a Chicago Blackhawk.”



The legend Chris Chelios gets his jersey raised to the rafters at the United Center. pic.twitter.com/6OtoJM3Tex