Idén két mérkőzést rendeztek/rendeznek a Stadium Series keretein belül, az első szombat éjszaka a New Jersey Devils-Philadelphia Flyers összecsapás volt, a másodikra pedig vasárnap este kerül sor a New York Islanders és a New York Rangers között. A liga az első találkozó előtt jelentette be a jövő évi két meccsből az egyiket, melyet a Columbus Blue Jackets rendezhet, így a franchise történetében először léphetnek majd jégre szabad ég alatt. A Jackets ellenfele az a Detroit Red Wings lesz, amely korábban négy meccset játszott a szabadban, ebből kettőt megnyert. Az ütközetnek 2025. március 1-jén az Ohio State Buckeyes legendás otthona, a 103 ezer néző befogadására alkalmas Ohio Stadium ad majd otthont, ami jelenleg a harmadik legnagyobb egyetemi létesítmény az Egyesült Államokban.

Az amerikai egyetemi foci egyik legnagyobb rivalizálása a Ohio State és a Michigan State között folyik. Előbbi Columbusban székel, utóbbi mindössze 180 mérföldnyire nyugatra, Detroit tőszomszédságában, Ann Arbor városában, a Michigan Stadiumban. A két gárda először 1897-ben mérte össze az erejét. Az azóta eltelt több mint egy évszázadban 119 mérkőzést játszottak egymás ellen és együttesen begyűjtöttek 20 egyetemi bajnok címet, amiből 8 jutott az Ohiónak és 12 a Michigannek. Ennek a rivalizálásnak lehet a következő fejezete a Columbus Blue Jackets–Detroit Red Wings találkozó, amelynek keresve sem lehetett volna jobb helyet találni, mint az Ohio Stadium.

(Borítókép: Twitter / TSN Sports)