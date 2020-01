A január 12-én kezdődő Vízilabda Európa-bajnokság előtt az esemény magyar főszereplői beszéltek a rendezést megelőző munkáról, a célkitűzéseikről, míg a LEN tagjai utaltak arra, hogy örülnek annak, hogy olyan országban lesz az Eb, ahol a sportágnak nagy hagyományai vannak.

Vári Attila, az MVLSZ elnöke elmondta, hogy közel 10 hónapos kemény munka áll mögöttük, bár a vizsga még csak most jön. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekhez hasonlóan most is szeretnének egy nagyon színvonalas eseményt megrendezni. A szervezéssel kapcsolatos információk után kiemelte, hogy mind a két válogatottunknak nagyon fontos ez az Eb. Megemlítette, hogy az elmúlt időszakban közel 10 000 versenyzővel dolgoztak együtt.



Vári Attila szerint minden készen áll egy nagyon színvonalas esemény megrendezéséhez.

Varga Dénes, a magyar férfiválogatott csapatkapitánya hangsúlyozta, hogy még nem jutottunk ki az olimpiára, de ő minden erejével azon lesz, hogy nyerjünk az Eb-n, bárki is jöjjön szembe. Elmondta, hogy a közönség hatalmas erőt ad majd nekik, és mind az újonnan bekerülő csapattagoknak, mind a tapasztaltabb játékosoknak külön motivációt jelent ez.



Märcz Tamás és Varga Dénes

Märcz Tamás, a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy bár jóval rövidebb volt a felkészülési idő, mint amilyen szokott lenni, de eredményes tornán vannak túl. Viccesen megjegyezte, hogy ugyan olyan jól halad a csapat fejlődése, mint a jegyeladás. Ezzel együtt ő is kitért a szurkolók erejére.

Arról is beszélt, előny lehet az, hogy a csapat gerincét egy klubcsapat adja. Szerinte a játékosok jobban erősítik egymást, és ez jó hatással van a csapatszellemre.

Azt mondta, a törökök elleni mérkőzés még segítségükre lehet, hogy még jobban összeérjenek.

Bíró Attila a női válogatott szövetségi kapitánya ismét megemlítette, hogy a legnehezebb döntést kellett meghoznia, de úgy gondolja, hogy a csapategységet és a szerekezetet tekintve is a lehető legjobb válogatottat sikerült kialakítania.



Utalt rá, hogy fokozatosan építik fel majd a szereplésüket. Szerinte az oroszok és a görögök elleni mérkőzés lesz majd a mérvadó, amikor megmutatkozhat majd a csapat ereje.

Azt mondta, hogy sem a 4 évvel ezelőtti Eb-győzelemmel, sem a tavalyi világbajnoki szerepléssel nem foglalkozik már, csak a mára és a holnapra koncentrál.



Bíró Attila bizakodóan tekint a jövőbe.

Keszthelyi Rita, a női válogatott csapatkapitánya egyenesen az edzésről érkezett és nyilatkozata után ment is vissza a medencébe. Elmondta, hogy a dunaújvárosi torna jól sikerült, és rengeteg önbizalmat tudnak belőle meríteni. Kiemelte, hogy nem szabad a téten gondolkozni. Amennyiben megnyerik a tornát és kijutnak az ötkarikás játékokra az csak egy plusz pozitívum. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon meccsről-meccsre kell építkezniük.



Keszthelyi Rita az edzéséről ugrott ki a sajtótájékoztatóra.

