Szeretne végre az elődöntőbe jutni a Hydro Fehérvár az osztrák jégkorongligában (ICEHL), erre most a korábbiakhoz képest jobb esély kínálkozik.

Szélig Viktor, a klub általános igazgatója a pénteki sajtótájékoztatón elmondta: az alapszakasz a hétvégén zárul, a csapatnak még két mérkőzése van hátra, de az biztos, hogy az első három között zár majd, és ez jó alap a rájátszásra. Ráadásul így remény van arra is, hogy a következő idényben akár a Bajnokok Ligájában is szerepelhet.

"Nehéz volt a szezon, sok nehézséggel, de tény, hogy most jól néz ki a tabella. Vannak még kihívások, az alapszakasz végéig van még két mérkőzésünk, aztán jöhet a negyeddöntő, amit a csapatnak még nem sikerült megugrani" - tette hozzá Szélig.



A Volánnak a mostani a 15. idénye az osztrák bázisú ligában, most került be hetedik alkalommal a playoffba, de a negyeddöntőn túl még nem jutott.

A sajtótájékoztatón Szabó Dávid, a Hydro Extrusion Kft. pénzügyi vezetője és Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke bejelentette, hogy a cég további három évig névadó szponzora marad a csapatnak.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: külön köszönet a Hydrónak, hogy a járványhelyzetben is kiállt a klub mellett, ez az együttműködés szép üzenet a jövőre nézve.

"Nagy összefogás eredménye, hogy a klub fejlődik" - mondta a polgármester, kiemelve, hogy az új városi multifunkcionális csarnok - amelyet a tervek szerint 2023 év évégén adnak át - építkezése időarányosan jól áll.



Gál Péter Pál kitért rá, hogy azok a szurkolók, akik a pandémiás időszak ellenére - amikor a zártkapus rendezés során nem lehettek jelen a csarnokban - nem kérték vissza tavalyi bérleteik árát, most a rájátszás-mérkőzésekre bemehetnek. A negyeddöntőre az állóhelyre szóló belépő 3500, a diák és nyugdíjas jegy 2000, míg az ülőjegy 5000 forintba kerül.

Borítókép: Facebook.com/ Hydro Fehérvár AV19