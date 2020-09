Újabb játékosok fertőződtek meg koronavírussal az Erste Liga-győztes FTC-Telekom jégkorongcsapatánál.

A zöld-fehér klub honlapjának pénteki beszámolója kiemelte: azt követően, hogy szerdán a keret két tagja produkált pozitív koronavírus-tesztet, és került házi karanténba, a csapat többi tagján az előírásoknak megfelelően újabb vizsgálatokat végeztek el. A Covid-19-teszt aztán további csapattagoknál is pozitív eredményt mutatott ki. Az érintettek ezúttal is azonnal házi karanténba és megfigyelés alá kerültek. A weboldal kiemelte: az összes érintett csapattag jól van.



A klub minden további intézkedést betart és folyamatos kapcsolatban van az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, amelynek ajánlásait, előírásait figyelembe véve jár el.



Azok a csapattagok, akiknek semmilyen testi tünetük nem volt, és két negatív tesztet produkálnak, a jövő héten fokozatosan edzésbe állnak. Az Erste Liga - amelynek előző kiírása idő előtt, az elődöntőknél szakadt félbe a pandémia miatt - új idénye a tervek szerint jövő szombaton rajtol el.



A közlemény kitért rá: az FTC-MVM Népligeti Sportközpont működését az eset nem befolyásolja, az edzések, foglakozások minden sportágban továbbra is zajlanak az egészségügyi előírások maximális betartása mellett.



Borítókép: Facebook.com/ Ftc jégkorong