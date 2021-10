A jégkorong Erste Ligában újonc UNI Győr ETO HC játékosai élvezik azt a fajta kihívást, hogy csapatuk a nyáron elköltözött Budapestről.

Erről Szuper Levente, a győriek szakmai igazgatója beszélt kedden az M4 Sport Sporthíradó című műsorában. A volt válogatott kapus kiemelte: rajta kívül mindenki, a szakmai stáb tagjai és a játékosok is Győrbe költöztek, ami utóbbiak esetében egy újabb lépés volt a felnőtté és igazi profi játékossá válás felé azzal, hogy kiszakadtak az otthoni közegből.

"Úgy látom, hogy élvezik ezt a fajta kihívást, egy kicsit mindenki kikerült a komfortzónájából, és így rájött, hogy miről is szól ez az egész. Nekünk, az edzői stáb tagjainak pedig egy óriási utazás, hogy láthatjuk, megélhetjük azt, ahogyan a kezdetektől fejlődött ez az egész" - mondta.



Hozzátette: a csapat döntően a volt Vasas-keretre épül, kiegészítve néhány helyi tehetséggel, illetve egyetlen légióssal. Szuper Levente kiemelte, a koncepciójuk a jövőt tekintve is az, hogy fiataloknak, elsősorban egyre nagyobb súllyal a nyugat-magyarországi térséget felölelő, most még csak kialakulóban lévő, de már jelenleg is 270 játékossal bíró helyi akadémiáról kikerülő tehetségeknek adjanak fejlődési és bizonyítási lehetőséget.

Ebben a munkában két, maximum három légiósra számítanak.

A Győr jelenleg a hetedik helyen áll a 11 csapatos bajnokságban, eddig lejátszott nyolc meccsén kilenc pontot gyűjtött, három győzelme mellett ötször maradt alul. Utóbbiakon a bajnoki címre pályázó Ferencvárostól szoros meccseken szenvedett 5-4-es, majd 4-2-es vereséget. Szuper Levente a szezon kezdetével kapcsolatban kifejtette, játékosaik stabilak, fejben is rendben vannak, viszont sok hiányosságuk is akad még.

"Most elsősorban az a legnagyobb problémánk, hogy egy- vagy kétgólos előnyből hogyan tudjuk az ellenfelet még jobban megszorítani, megroppantani. Az utóbbi időben volt néhány olyan meccsünk, amikor vezettünk, akár több góllal is, aztán kiengedtük a kezünkből a győzelmet. De fiatalok még, tanulniuk kell. Azt már ők is tudják, mi az, amit meg kell csinálniuk, csak az van még hátra, hogy azt meg is tudják valósítani" - nyilatkozta.



A Győr legközelebb pénteken, a tabellán második MAC HKB Újbuda vendégeként lép jégre az Erste Ligában.

Borítókép: Facebook.com/ Szuper Levente