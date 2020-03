A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány terjedése miatt kedden törölte a magyar válogatottat is felvonultató, április 27. és május 3. között kiírt ljubljanai divízió I/A-s világbajnokságot, ugyanakkor a májusi svájci elit vb megrendezéséről még nem született döntés.

A mostani határozat azt jelenti, hogy a magyar válogatott nem lép pályára a tornán, amelyen sorrendben a dél-koreai, az osztrák, a francia, a házigazda szlovén, valamint a jobbára székely hokisokból álló román csapattal találkozott volna.

Az IIHF ugyancsak törölte a divízió I/B-s vb-t, amelyet szintén április 27.és május 3. között tartottak volna Katowicében.

The IIHF Council decided to cancel the Division I tournaments in Slovenia and Poland end of April due to the current situation and discussed to situation for the #IIHFWorlds in May in Switzerland with teams and stakeholders. Read more below.



