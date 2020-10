Taylor Hall egy évre nyolcmillió dollárért írt alá az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Buffalo Sabreshez.

A 28 éves csatár szabadon igazolható volt, miután lejárt a szerződése az Arizona Coyotesnál.



A 2010-es amatőr választás (draft) legelőkelőbb helyén elkelt hokisnak ez már a negyedik klubja lesz, korábban az Edmonton Oilersnél és a New Jersey Devilsnél is megfordult, s a kanadai gárdában az a Ralph Krueger volt az edzője, aki most a Buffalót irányítja.



A kétszeres világbajnok Hallt 2018-ban a liga legértékesebb játékosának választották, és NHL-es karrierje során ötször érte el a 20 gólos határt.



Borítókép: Andy Devlin/NHLI via Getty Images