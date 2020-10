A DVTK Jegesmedvék 3-2-re kikapott a vendég HK Dukla Trencintől a szlovák jégkorongliga pénteki mérkőzésén.

A miskolci csapatba visszatért Vas János, Haralds Egle, Lövei Dávid, Szirányi Bence, Láda Balázs, Révész Marcell és Gőz Balázs is, ugyanakkor Magosi Bálint, Mikko Pukka, Kiss Dániel, Galanisz Nikandrosz és Részegh Tamás nem tudott jégre lépni.



A koronavírus-járvány miatt zaklatott rajtot mi sem jellemezte jobban, hogy ezen a napon elvileg mind a 12 együttes játszott volna, ám a miskolci volt az egyetlen megrendezett összecsapás. A DVTK eddig két találkozón szerepelt - mindkétszer ráadásban kapott ki -, míg a trencsénieknek ez volt a negyedik fellépésük, ám például a Kassa (Kosice) még be sem mutatkozott a 2020/21-es kiírásban.



A magyar alakulat elvileg most a nagymihályiakkal (Michalovce) találkozott volna, de náluk is felütötte a fejét a járvány, így helyettük a Trencsén ugrott be.



A gól nélküli, kiegyenlített játékot hozó nyitó harmadot követően meglepetéssel hatott, hogy két gyors góllal megléptek a vendégek, de a 27. percben Rob Flick emberelőnyből szépített. És hogy ne menjen hátrányban az újabb szünetre a DVTK, arról Nicky Wolff gondoskodott, aki 30 másodperccel a harmad vége előtt egyenlített két visszatérő, Vas és Egle passzából.



Hiába játszott mezőnyfölényben a DVTK, a Trencin a záró játékrész derekán emberhátrányban újból vezetést szerzett. A folytatásban erős nyomás alatt volt a szlovákok kapuja, míg ők ellentámadásokra játszottak. Hiába próbált meg mindent a pontszerzésért a Jegesmedvék együttese, nem sikerült elkerülni az alapjátékidős vereséget.

Eredmény:



DVTK Jegesmedvék-HK Dukla Trencin (szlovák) 2-3 (0-0, 2-2, 0-1)

