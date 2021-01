Litvánia szívesen lenne társrendezője a május-júniusi jégkorong-világbajnokságnak, és ez ügyben felveszi a kapcsolatot a lett szervezőkkel - jelentette be Jurgita Siugzdiniene litván sportminiszter szerdán.

A nemzetközi szövetség (IIHF) hétfőn biztonsági okokra hivatkozva elvette a fehéroroszoktól a rendezési jogot, amely így egyedül a letteket illeti, ám Krisjanis Karins lett miniszterelnök jelezte: csak bizonyos feltételek teljesülése esetén tudnák egyedül megrendezni a 16 csapatos tornát.



Példaként említette, hogy ha nézők nélkül kellene a mérkőzéseket lejátszani, akkor pénzügyileg nagyon nehéz helyzetbe kerülnének.



A szomszédos Litvánia most sportminisztere révén bejelentkezett társrendezőnek. Ahogy Jurgita Siugzdiniene hangsúlyozta: hazája még sohasem rendezett ilyen szintű hokis eseményt, és most történelmi esély mutatkozik erre. Szerinte Vilnius és Kaunas alkalmas lenne házigazdának.



Aigars Kalvitis, a Lett Jégkorong Szövetség elnöke ugyanakkor egyelőre nem hallott a litván kezdeményezésről, még nem tárgyaltak velük. Hozzátette: a helyszín kijelölése az IIHF feladata. Az egyedüli lett rendezés mellett szóba jött Dánia és Szlovákia, mint lehetséges beugró.



Az IIHF hétfőn azok után vette el a rendezés jogát Minszktől, hogy a szövetség vezető testülete, a tanács független szakértőkkel kiegészülve teljeskörűen átvizsgálta a belorusz helyzetet, mind politikai, mind a koronavírus-járvány szempontjából. Ezek alapján nem látták biztosítottnak a vb összes résztvevőjének biztonságát.



René Fasel, az IIHF elnöke közleményben elmondta, nagyon sajnálatosnak tartja, hogy el kell venniük Minszktől a rendezési jogot. Hozzátette: az eljárás során megpróbálták előmozdítani, hogy "a világbajnokság a megbékélés eszközeként szolgálhatna a Fehéroroszországban zajló társadalmi és politikai kérdések megnyugtatásához".



Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő tavaly augusztusi újraválasztása óta a fehérorosz ellenzék folyamatosan tüntet az elnök távozását és új választások kiírását követelve. Számos nemzetközi szervezet és ország, így a társrendező Lettország is arra szólította fel az IIHF-et, hogy vigye el a tornát Minszkből a fehéroroszországi feszült politikai helyzet, az ellenzékiekkel szembeni erőszakos hatósági fellépések és a sorozatos bebörtönzések miatt.



A múlt héten két jelentős támogató, a főszponzor Skoda, valamint a Nivea jelentette be, hogy anyagilag nem támogatja a vb megrendezését, amennyiben Minszkben lesznek mérkőzések.

Lukasenka - amikor személyesen találkozott múlt hétfőn Fasellel - hangsúlyozta: a minszki hokiarénák készen állnak a tornára, és ha Lettország nem vállalja a társrendezést, akkor Fehéroroszország egyedül is képes otthont adni a tornának.

Borítókép: Andy Marlin/NHLI via Getty Images