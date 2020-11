A koronavírus-járvány miatt szinte minden világbajnokságot törölt a 2020/21-es idényben a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) szerdai tanácsülésén.

Az illetékes testület egyhangúlag, a pandémia kitörése után létrehozott szakértői csoport ajánlására döntött így. Szinte mindenhol a világban beutazási tilalmak vagy szigorú karanténkötelezettségek vannak érvényben, a szervezők sem tudnák végezni a munkájukat, ezen kívül a nem felnőtt korcsoportokban a szülők sem biztos, hogy elengednék gyermekeiket - áll az IIHF szerdai közleményében.



Ami biztossá vált, hogy a magyar csapatok közül a felnőtt férfi válogatott számára elmarad a májusi ljubljanai divízió I/A vb, valamint az U18-as fiúknak az áprilisi korosztályos vb (divízió I/B). A női U18-as vb-t már korábban törölték. A női olimpiai selejtezőt szintén elhalasztották, így nem nyár végén, hanem a remények szerint novemberben kerül rá sor.



Az elit női vb-ről - amelynek elvileg áprilisban ad otthont Kanada egy év csúszással -, a május-júniusi minszki, rigai közös rendezésű férfi elit vb-ről, az áprilisi, egyesült államokbeli U18-as férfi elit vb-ről, valamint a 2021 augusztusára halasztott férfi olimpiai selejtezőről ezúttal nem született döntés, változatlanul a programban maradtak. Az elit női vb-n és az ötkarikás selejtezőn a magyarok is érdekeltek.



A nemzetközi szövetség a december 25. és január 5. között esedékes, edmontoni elit junior-vb után ismét tanácskozik majd, hogy a tapasztalatok alapján áttekintse: a férfi, női és U18-as férfi elit vb megtartható-e a kiírt időpontban.



Vas Márton, a magyar szövetség (MJSZ) általános igazgatója az MJSZ honlapján elmondta: nehéz időket élnek meg, sajnos ez lesz a második szezon férfi világbajnokság nélkül, és az U18-as fiú vb is elmarad.



"A női A csoportos vb-t reméljük, hogy megtartják és nem maradunk tavasszal világbajnokság nélkül. De az élet a világbajnokságok nélkül sem áll meg, hiszen mindkét válogatott versenyben van az olimpiáért. Az olimpiai felkészülés jegyében ugyanúgy folytatjuk a munkát, ahogy eddig. A férfi és az U18-as válogatott kapcsán is felvettük a kapcsolatot több országgal, akik hasonló helyzetbe kerültek. Dolgozunk, hogy találjunk megfelelő kihívást tartogató mérkőzéseket mindegyik csapatunk számára" - tette hozzá Vas Márton.



Az általános igazgató az M1 aktuális csatornának később elmondta: az IIHF és a résztvevő csapatok képviselői múlt héten egyeztettek, ám a nemzetközi szövetség részéről csak január közepére ígéretek döntést, így az MJSZ-t meglepte a gyors határozat. Vas Márton hangsúlyozta: egyetérteni nem tudnak vele, ám elfogadják a világbajnokságok törlését.



Elárulta: a női válogatott programját nem változtatják meg, hiszen bíznak abban, hogy az A csoportos világbajnokságot megtartják.



Az IIHF ezúttal 18 tornát, összességében 28 eseményt törölt a 2020/21-es versenynaptárában.

