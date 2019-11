A listavezető Washington Capitals szétlövésben nyert a Philadelphia Flyers otthonában az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) szerdai játéknapján.

T. J. Oshie és Jevgenyij Kuznyecov gólja kellett a szétlövéses győzelemhez.

A Philadelphia ezzel sorozatban megnyert négy meccs után kapott ki újra.

Mesterhármassal vette ki a részét az Ottawa sikeréből Jean-Gabriel Pageau: a kanadai játékos a New Jersey Devils otthonában triplázott.

Egymást követő harmadik találkozóját vesztette el a Toronto Maple Leafs, amely kilencgólos összecsapáson maradt alul a New York Islanders vendégeként.

A Vegas Golden Knights négymeccses nyeretlenségi szériánál jár, ezúttal saját közönsége előtt a Chicago Blackhawks múlta felül.



Eredmények:

New Jersey Devils-Ottawa Senators 2-4

New York Islanders-Toronto Maple Leafs 5-4

Philadelphia Flyers-Washington Capitals 1-2 - szétlövéssel

Calgary Flames-Dallas Stars 1-3

Vegas Golden Knights-Chicago Blackhawks 3-5

Eredmények:

New Jersey Devils-Ottawa Senators 2-4

New York Islanders-Toronto Maple Leafs 5-4

Philadelphia Flyers-Washington Capitals 2-1, szétlövés után

Calgary Flames-Dallas Stars 1-3

Vegas Golden Knights-Chicago Blackhawks 3-5

Borítókép: Len Redkoles/NHLI via Getty Images