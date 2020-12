A Hydro Fehérvár AV19 nagyszerű játékkal 7-0-ra legyőzte a vendég Salzburgot az osztrák jégkorongliga hétfő játéknapján. A magyar csapat sorozatban hatodszor nyert, már 152 és fél perce nem kapott gólt, és még sosem tudta ilyen nagy különbséggel legyőzni riválisát.

Mindkét együttes remek formában várta a találkozót, a magyarok megszakítás nélkül öt győzelemnél jártak, az előkelő második helyen álltak a tabellán, míg a Red Bull az előző öt fellépéséből négyet megnyert, és annak ellenére is a felsőház tagja, hogy a koronavírus-járvány alatt a halasztások miatt a Fehérvárnál hét meccsel kevesebbet játszott.



Ebben az idényben kétszer találkoztak a felek, mindkétszer Salzburgban, november 27-én 5-3-ra, december elsején pedig 4-3-ra diadalmaskodtak a hazaiak.

Parádésan kezdett a Fehérvár, éppen négy perce folyt a játék, amikor Bartalis István egy szép összjáték végén talált be, majd 46 másodperc múlva Tim Campbell bődületes erővel vágta a korongot a hálóba. Nem volt vége a hengernek, Szabó Dániel egymaga oldotta meg az akciót, és rá két percre Alex Petan szemfülesen, éles szögből használta ki a salzburgi kapus figyelmetlenségét.



A kezdeti sokk után rendezte sorait a Salzburg, azonban a második harmad hajrájában ötven másodperc alatt megint kétszer villant a Volán: előbb Szita Donát a kapu torkából volt eredményes, majd ismét Petan köszönt be, ezúttal szólóból.



A záró játékrész elején folytatódott a gála, Hári János kiugrás után nem hibázott. A folytatásban már arra is lehetett figyelni, hogy a szlovák légiós kapus, Jaroslav Janus ne kapjon gólt, és ez sikerült is, így a gárda egymást követő két meccsén nyert nullára, szombaton Kornakker Dániel Grazban védett minden lövést.



A két együttes - amely kedden ismét összecsap Fehérváron - most találkozott egymással 75-ödször. Az eddigi legnagyobb különbségű Volán-siker 7-1 volt 2012. január 24-én, azt az összecsapást Salzburgban rendezték.

Osztrák liga (ICE), alapszakasz:

Hydro Fehérvár AV19-EC Red Bull Salzburg (osztrák) 7-0 (4-0, 2-0, 1-0)



A magyar csapat gólszerzői: Bartalis (5.), Campbell (5.), Szabó D. (12.), Petan (14., 38.), Szita (37.), Hári (43.)

Borítókép: Hydro Fehérvár AV19