Sean Simpsont nevezték ki a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitányának. A kanadai edző a következő két idényre szóló megállapodást írt alá.

„Klub- és válogatott szinten is sikereket ért el, ez döntött mellette. Szimpatikus, nagy tudású, jól felkészült szakemberről van szó, akitől azt várjuk, hogy építsen fel újra egy harcias, nyerni akaró, magyar virtusú csapatot” – mondta az új kapitányról Vas Márton, a szövetség általános igazgatója.

Sean Simpson szeptember végén érkezik Magyarországra. Az első hetekben járja a meccseket, ismerkedik a csapatokkal, a játékosokkal, és remélhetőleg a novemberre tervezett budapesti tornán bemutatkozhat a válogatott kispadján is. Sean Simpson 1960-ban született Nagy-Britanniában, de Kanadában nőtt fel és ismerkedett meg a jégkoronggal. Az 1980-as NHL-draft hetedik körében választotta ki a Chicago Blackhawks, ám az elitligában nem szerepelt. Két AHL-es év és a Calder Kupa megnyerése után átköltözött Európába, ahol megfordult Hollandiában, Svájcban, Ausztriában és Olaszországban is. Időközben bemutatkozott a kanadai válogatottban.

1991 óta dolgozik edzőként, fokozatosan járta végig a ranglétrát. Svájcban a Lyss és a Zug korosztályos együttesét vezette, aztán utóbbi felnőttcsapata mellett volt másodedző, megbízott, majd kinevezett vezetőedző. 1998-ban irányításával a Zug története első és azóta is egyetlen bajnoki címet szerezte meg. 1999-ben Németországba költözött, a München Barons vezetőedzője lett, és rögtön az első évében DEL-aranyérmet akasztottak a nyakába. Három müncheni év után következett a Hamburg, majd 2003-ban visszatért korábbi sikerei színhelyére, ismét a Zug trénere lett. Időközben a kanadai válogatottnál is bekerült az edzői stábba Lotto- és Spengler-kupákon. A 2007-es vb-n a fehérorosz válogatott másodedzőjeként dolgozott. A következő szezonban szövetségi kapitányként nyerte meg a Spengler-kupát Kanadával. Öt idény után Svájcon belül váltott, a Zürich Lions vezetőedzője lett, rögtön első évében BL-győzelmet aratva, ekkor a svájci liga legjobb edzőjének is megválasztották.

A 2010-es vb előtt nevezték ki a svájci válogatott szövetségi kapitányává, ezt a posztot 2014-ig töltötte be. 2013-ban a modern kor addigi legjobb szereplését érte el a csapattal, hiszen világbajnoki ezüstéremig meneteltek. Egy évvel később Szocsiban, a téli olimpián a 9. helyen végzett Svájc.

2014 őszétől a KHL-es Lokomotiv Jaroszlavl trénereként dolgozott, de kilenc meccs után távozott Oroszországból. Visszatért Svájcba, a Kloten edzője és általános igazgatója lett, másfél idényt követően, a klub tulajdonosváltása után távozott. Ismét Németország következett az Adler Mannheim élén. Az első idényben az alapszakasz második helyéig jutott az együttes, de a rájátszás első köre jelentette a végállomást. 2017 decemberében távozott a klubtól. A legutóbbi szezonban a svájci Fribourg-Gotteron tanácsadója volt.

Forrás: jegkorongszovetseg.hu

Borítókép: jegkorongszovetseg.hu