Saját dedikált mezét küldte el Connor McDavid, az észak-amerikai jégkorongligában (NHL) szereplő Edmonton Oilers csapatkapitánya a 97. születésnapját hétfőn ünneplő Pásztor Györgynek.

A magyar szövetség (MJSZ) honlapjának beszámolója szerint Such György elnök, Kovács Zoltán szakmai alelnök, valamint Sipos Levente főtitkár adta át a 97-es számú mezt Pásztor Györgynek, akit 2001-ben beválasztottak a sportág legendás alakjait tömörítő Hírességek Csarnokába (Hall of Fame).



A főtitkár elárulta: mivel ilyen típusú relikviát nem adnak postára vagy illetéktelen kezekbe, többszöri egyeztetés után végül a svéd szövetség elnöke hozta el Kanadából a mezt, amelyet egy svédországi tárgyalás alkalmával néhány hete adott át Such Györgynek.



"Most pedig megérkezett a születésnaposhoz is a +Happy Birthday Friend! Legend!!!+ feliratú mez, Connor McDavid szignójával ellátva" - mondta Sipos Levente.



A nemzetközi sportéletben "Mr. Hockey"-nak nevezett Pásztor a Nemzetközi Jégkorong Szövetségben (IIHF) 1959-től 1982-ig képviselte Magyarországot. Ezt követően 1994-ig az IIHF elnökségének tagja volt, és 23 éven át vezette az orvosi és doppingellenőrzési bizottságot.



Borítókép: MJSZ.hu