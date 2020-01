A Nashville Predators 5-2-re nyert a Chicago Blackhawks otthonában, a mérkőzés utolsó gólját a vendégek kapusa, Pekka Rinne szerezte az ellenfél üres kapujába találva az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

Az 59. perc elején csak egy góllal vezetett az első harmad után 3-0-ra meglépő Nashville, amely az utolsó percben 15 másodperc alatt szerzett két üres kapus góllal biztosította be győzelmét. Rinne szerezte a vendégek ötödik találatát, a 37 éves kapus először volt eredményes a ligában, de már a 14. pontját könyvelte el.

David Pastrnak három góllal segítette győzelemhez Bostonban a Bruinst, amely 5-4-re kerekedett a Winnipeg Jets fölé.

Pastrnak a szezonban harmadszor, pályafutása során nyolcadszor ért el mesterhármast, és sorozatban a 12. mérkőzésén szerzett pontot.

A Montreal Canadiens hiába vezetett 2-0-ra, a harmadik harmadban fordított, és végül 4-2-re nyert a vendég Edmonton Oilers.

Andrej Vasziljevszkij 25 lövést védett az Arizona Coyotes ellen, és hibátlan teljesítménnyel járult hozzá a Tampa Bay Lightning sorozatban aratott kilencedik győzelméhez.

A 24 éves Tony DeAngelo karrierje első mesterhármasa mellett két gólpasszal döntő érdemeket szerzett a New York Rangers 6-3-as sikerében a New Jersey Devils ellen.

Johnny Gaudreau a 30. percben beállította a 2-1-es végeredményt a Calgary-Minnesota mérkőzésen, melyen a győztes hazaiak kapusa, Cam Talbot 42 lövést védett. A Flames sorozatban a negyedik győzelmét aratta.

Ben Bishop pályafutása során 33. alkalommal zárt kapott gól nélkül, vezetésével a Dallas 3-0-ra nyert az Anaheim vendégeként. A Stars egymást követő hatodik győzelmét aratta.



Eredmények:



Boston Bruins-Winnipeg Jets 5-4

Florida Panthers-Vancouver Canucks 5-2

Montréal Canadiens-Edmonton Oilers 2-4

New York Rangers-New Jersey Devils 6-3

Tampa Bay Lightning-Arizona Coyotes 4-0

St. Louis Blues-Buffalo Sabres 5-1

Chicago Blackhawks-Nashville Predators 2-5

Calgary Flames-Minnesota Wild 2-1

Anaheim Ducks-Dallas Stars 0-3

Vegas Golden Knights-Los Angeles Kings 2-5

San José Sharks-Columbus Blue Jackets 3-1

