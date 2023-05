Spiller István, az MTI különtudósítója jelenti: A magyar jégkorong-válogatott 7-2-re kikapott a német csapattól a világbajnokság tamperei csoportjában, a hatodik forduló vasárnapi játéknapján, így hétfőn az osztrákok ellen vívhatja ki a bennmaradást.

Kevin Constantine szövetségi kapitány alakulata azzal a tudattal lépett jégre, hogy ha alapidőben nyer, akkor jövőre is az elitben játszhat. A három NHL-es sztárral felálló németek szinte végig fölényben voltak, majd amikor kivédekeztek egy kettős emberhátrányt, a második harmad hajrájában 2 perc 51 másodperc alatt háromszor is betaláltak. A záró felvonásban még öt gól esett, a magyaroktól Terbócs István és Fejes Nándor faragott a hátrányon.

A magyar csapatnak hétfőn nyernie kell, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát, és jövőre a prágai-ostravai tornán szerepelhessen.

Eredmények, 6. forduló: A csoport (Tampere):

Németország-Magyarország 7-2 (1-0, 3-0, 3-2)

Hári János pihenőt kapott, hogy az osztrákok ellen megfelelő állapotban léphessen jégre. Nagy Krisztián a finnekkel szembeni pénteki összecsapáson megsérült, combja nem jött rendben, ezért helyére Németh Kristófot nevezte be a szakmai stáb, ám ő csak hétfőn lesz bevethető. A kapuban Horváth Dominik kezdett, ő az amerikaiak és a svédek elleni 1-7 alkalmával kapott lehetőséget. Szirányi Bence és Kóger Dániel is csapattag lett. Constantine alaposan felforgatta a sorokat, csak az eddig hatékony Sofron István, Bartalis István, Erdély Csanád trió maradt egyben. A Nokia Arénában közel ötezren voltak jelen, ebből ezren magyarok, ők gondoskodott a hangulatról, a kezdés előtt pedig kifeszítettek egy hatalmas, összevarrt magyar-székely-lengyel zászlót. Kezdetektől többet birtokolták a korongot a németek, Horváthnak sok védeni valója volt, míg a társai kontrákra rendezkedtek be. A 8. perc végén egy gyors támadásnál a magyar kapus az első lövést még védte, ám a kipattanóra berobbanó Wojciech Stachowiak precíz lövéssel a léc alá bombázott. Ebben a szakaszban 15-4 volt a kapura lövés a riválisnak.

A fordulást követően is a németek irányították a játékot, de már kevesebb veszélyt jelentettek Horváth kapujára. A szórványos ellentámadások egyikéből Nagy Gergő lövését védte Mathias Niederberger. A 26. percben Maksymilian Szuber kapott végleges kiállítást Csányi Karol elleni fejre irányuló szabálytalanságért, majd még egy büntetés miatt kettős emberelőnyben volt a Constantine-csapat. Ekkor a korong ugyan a német kapuba került, ám Bartalis Sofron lövése előtt lefogta az egyik ellenfelének a botját - így a német játékos nem tudott védekezni -, ezért nem adták meg a gólt, a magyar csatár pedig a büntetőpadra került. Így nem született meg a vb első magyar emberelőnyös találata sem. Azonos létszámban rákapcsoltak a németek, és egy oda-vissza passz végén Moritz Seider, a Detroit Red Wings sztárja talált be, ráadásul a magyarok rosszul is cseréltek ekkor. 18 másodperc múlva egy másik tengerentúlon szereplő légiós, Nico Sturm a Horváthról előre kipattanó korongot kotorta a kapuba. Még a szünet előtt Galló Vilmos kiállítása alatt a szép korongjáratást zárta le góllal a San Jose Sharks csatára.

A záró harmad elején a harmadik NHL-es sztár, John-Jason Peterka szinte nullszögből lőtt gól, Horváth előre féltérde rogyott, és a füle mellett suhant be a pakk. A 47. percben Vincze Péter középre adásába Terbócs István nyúlt bele, a korong éppen hogy a gólvonal mögé csúszott Niederberger lábai között. Két perc múlva a hátvéd Fejes Nándor húzódott előre, és lőtte ki a bal felső sarkot. Újabb két percre rá a második hullámban érkező Dominik Kahun keresztpassz után mattolta Horvátot. A hajrában Sebők Balázs lopott korongot félpályánál, egyedül kapura tört, de nem tudott betalálni, de a németeknek még volt "töltényük", Jonas Müller bombázott a jobb felső sarokba. A másik ágon, Rigában a szlovénok kikaptak a szlovákoktól, és kiestek a divízió I/A-ba.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor