Október 6-án és 7-én rendezik meg az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) amatőr játékos-választását, az úgynevezett draftot, amelyen egy magyar játékos, Papp Kristóf is elkelhet.

A liga pénteken jelentette be azt is, hogy a jelenleg Edmontonban folyó rájátszást követően szabadon igazolható játékosok október 9-től köthetnek új szerződést.



A draftot a koronavírus-járvány miatt nem a megszokott módon, egy helyszínen, hanem online rendezik. Az első napon az első kört rendezik, azaz a 31 csapat - ha csak nem cseréli el a választási jogát - ekkor egy-egy fiatal játékos jogát foglalhatja le, míg október 7-én a többi hat kört tartják.



Eddig három magyar születésű hokist draftoltak az NHL-ben: 1999-ben Gröschl Tamás tengerentúli játékjogát az Edmonton Oilers foglalta le (a 9. körben, összesítve a 256. helyen), 2000-ben Szuper Leventéét a Calgary Flames (4. kör, 116. hely), 2002-ben pedig Vas Jánosét a Dallas Stars (2. kör, 32. hely). Szuper és Vas kapott NHL-es szerződést is, de végül egyikük sem léphetett pályára a világ legerősebb bajnokságában. Csak Szuper volt nevezve NHL-es mérkőzésre, azonban cserekapusként egyszer sem állt be.



A virtuális módon sorra kerülő drafton mind a 31 klubnak alapesetben hét választási lehetősége lesz - a mennyiség különféle ügyletek révén módosulhat -, így összesen 217 fiatal játékjogát foglalják le. A jelenleg az amerikai egyetemi klubjánál készülő Papp Kristófot az Észak-Amerikában játszók listáján 125. helyére rangsorolták.

Borítókép: Magyar Jégkorong Szövetség/ Szűcs Attila