A szezon hátralevő részében Tokaji Viktor irányítja a szlovák jégkorongligában szereplő DVTK Jegesmedvék csapatát.

Az eddigi tréner, a kanadai Dave Allison augusztus óta vezette az együttest.

A diósgyőri klub honlapján megjelent csütörtöki hírben emlékeztetnek, hogy a 44 éves Tokaji - aki játékosként 222 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, s a "szapporói hősök" egyike - korábban két idényen keresztül másodedzőként már dolgozott a Tipos Extraligában.



"A szezon ezen szakaszában kissé váratlanul éri az embert egy ilyen komoly lehetőség." - mondta Tokaji Viktor.



"Sok tényezőt kellett figyelembe vennem, de a családom is támogat, így nyugodt szívvel mondhattam igen a felkérésre. Az elmúlt napokban sokan dolgoztak azon, hogy ez az ügylet létrejöjjön, ezúton is köszönöm minden érintettnek, hogy lehetővé tették a klubváltásomat. Ugyan a helyzet nem könnyű, de motiváltan várom az előttünk álló időszakot. A következő napokban a munkáé lesz a főszerep, izgatottan várom az első találkozást a csapattal."







Egri István, a DVTK Jegesmedvék elnöke megköszönte Dave Allisonnak a munkát, egyúttal jelezte: úgy érezték, hogy váltásra van szükség, új impulzusra, ami fel tudja rázni a játékosokat a következő 16 meccsre.



"Mivel a keretünk java részét magyar játékosok alkotják, mindenképpen magyar szakembert szerettünk volna kinevezni, így esett a választásunk Tokaji Viktorra. Azon felül, hogy Viktor csodálatos játékospályafutást tudhat a magáénak, az utóbbi két évben másodedzőként dolgozott a MAC-nál, így ismeri a ligát, ismeri a csapatokat és természetesen ismeri a mi csapatunkat is." - fogalmazott Egri István, aki hozzátette: a megállapodásuk egyelőre a szezon végéig szól, de bízik abban, hogy ez egy hosszabb távú együttműködés kezdete.



A DVTK sorozatban elszenvedett négy vereségével jelenleg a 11. helyen áll a szlovák bajnokságban, ez a pozíció nem ér rájátszást.

