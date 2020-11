A hat emberelőnyös lehetőségéből ötöt gólra váltó DEAC 8-1-re legyőzte a vendég Újpestet a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján, a válogatott hét előtti utolsó mérkőzésen.

Az első komolyabb helyzet a fővárosiak előtt adódott, ám Vincze Péter szólóját a nemzeti csapatba meghívott Hetényi Zoltán lábbal védte. A 9. és a 11. percben viszont két emberelőnyét is kihasználta a Debrecen Dominik Novotny révén: a cseh csatár mindkétszer középről lőtt, először kapásból, másodszor pedig egy hátvédpasszt követően. A két találat között Godó Dániel lehetett volna eredményes, de közeli kísérletét a hazai kapus védte. A 15. percben Kiss Patrik fektette el Márkus Leventét, így megnyugtató előnnyel mehetett el pihenőre a DEAC.



(Kép: Utehoki UTE Jégkorong Szakosztály)



A második harmad első fele eseménytelenül telt, majd amikor ismét létszámfölénybe kerültek a hazaiak, menetrendszerűen jött a gól is: Kiss Roland távolról, takarásból talált be. Tizenkilenc másodperc múlva szépített az Újpest a válogatottba behívott Bodó Christopher jóvoltából. A szünet előtt Jakub Izacky saját alapvonaláról indulva, az egész pályát végig korcsolyázva lőtt gólt.



(Kép: Utehoki UTE Jégkorong Szakosztály)

A záró játékrész 36. másodpercében Izacky ezúttal sakk-matt helyzetből módosította az állást. Az UTE egyszerűen képtelen volt kivédekezni emberhátrányt, a 49. percben Kiss Roland korongjáratás után a kék vonal közeléből bombázott a kapuba. A hajrában a Debrecen még egy hosszú kettős emberhátrányt is kivédekezett, így ez a speciális egysége is remekelt a találkozón. Az 58. percben az ötödik emberelőnyét is értékesítő DEAC-ból Vlagyiszlav Kulesov lőtt a hálóba.



A meccset Blake Orban és Varga Arnold, illetve Berta Ákos és Fliszár Zalán ökölcsatája zárta.





A hazaiaknál 12 játékos is pontot szerzett, közülük heten többet is. Most bő egy hét szünet következik az Erste Ligában, a magyar válogatott csütörtökön és szombaton a lengyelekkel találkozik a Tüskecsarnokban.



Eredmény, Erste Liga, alapszakasz:

DEAC-UTE 8-1 (3-0, 2-1, 3-0)



korábban:

MAC HKB Újbuda-Titánok 4-3 (1-0, 1-3, 1-0, 1-0) - hosszabbítás után

A tabella:

1. MAC HKB Újbuda 10 5 2 2 1 45-28 21 pont

2. FTC-Telekom 8 2 3 2 1 36-34 14

3. DEAC 7 3 1 2 1 30-22 13

4. Corona Brasov Wolves 5 3 1 1 - 20-12 12

5. Sport Club Csíkszereda 5 3 - 1 1 28-22 10

6. UTE 8 2 1 2 3 25-32 10

7. Gyergyói Hoki Klub 7 1 1 2 3 16-25 7

8. Dunaújvárosi Acélbikák 7 - 3 - 4 25-34 6

9. Titánok 5 - 1 1 3 13-21 3

10. Opten Vasas HC 4 1 - - 3 9-17 3

Kép: Utehoki UTE Jégkorong Szakosztály