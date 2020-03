A legnépszerűbb európai jégkorongligák mindegyikében nőttek a nézőszámok - írta honlapján a nemzetközi szövetség (IIHF).

Ezek alapján a legtöbb szurkoló a svájci élvonal küzdelmeire kíváncsi, itt 1,8 százalékos növekedéssel először lépte át az átlagnézőszám a hétezres határt (7074). A második helyen a német liga (DEL) áll 6523-es átlagnézőszámmal, míg az orosz bázisú KHL 6486-tal a harmadik. A világ legnézettebb hokis bajnoksága az észak-amerikai profiliga, az NHL, ott 17,423-as átlagnézőszámot produkáltak.

The season in Europe came to an abrupt end with an attendance high. Switzerland's @NLSLOfficial was top with over 7,000 fans in average, @SCBern_news again #1 in Europe. The top-11 leagues all had rising numbers!



https://t.co/1QmcB0OSh2



Matt Zambonin / HHOF-IIHF Images pic.twitter.com/l30eRXA5dX