A játékosként négyszeres Stanley Kupa-győztes Duane Sutter "élete nagy kihívásának" tartja, hogy az Újpesti Jégkorong Akadémia mentoredzője és fejlesztési igazgatója lett.



A kiváló szakember szerdai bemutatkozó sajtótájékoztatóján elmondta, szeretné mindazt a tudást, tapasztalatot, mentalítást átadni, amelyet a profi hokiban 41 év alatt megszerzett. Kiemelte, hogy még sosem dolgozott Európában, de sikerült őt meggyőzni arról, hogy érdemes Magyarországra jönnie. Nemcsak a játékosokat, hanem az akadémia edzőit is képezni fogja, és nem kívánnak szerződtetni külföldről trénereket.

Ezen kívül a fiatalok szüleivel is havi rendszerességgel találkozik majd, hogy ismertesse, mi miért történik az akadémián. A szlogenje a "Család vagyunk, akadémia vagyunk!" lesz. Az utánpótlás-csapatoknál gyakorta tartanak majd videós elemzéseket is. Az iskolai képzés is jelentős hangsúlyt kap.



A cél, hogy a magyar jégkorong előre lépjen, és idővel a felnőtt válogatott az A csoportban szerepelhessen.



Duane Sutter köszönetet mondott az államnak, a kormánynak és az UTE-nak, hogy segítik a sportág fejlesztését.

Kovács Attila, az akadémia sportigazgatója - aki az előző idényben még a felnőtt csapatban játszott - hangsúlyozta: a társaságiadó (TAO) révén eddig mennyiségben sikerült előre lépni a magyar hokinak, most pedig a minőségre koncentrálnak. Ahhoz, hogy ez a folyamat végbe menjen, szükség van külföldről érkező komoly szakemberre. Ő is kiemelte, hogy Duane Sutter nem csak a jégen segíti a munkát, hanem az edzői stáb továbbképzése is feladat lesz, akárcsak a szülőkkel való kapcsolattartás.





Sajtótájékoztató az új igazgató szerződéséről

Fotó: Facebook/Újpesti Jégkorong Akadémia



Zsigmond Barna Pál, az akadémia igazgatója és Őze István klubigazgató egyaránt fontos és jelentős eseménynek tartja a magyar jégkorong és az UTE számára, hogy Duane Sutter mentoredzőként segíti majd a munkát. Őze jelezte, köszönet a szakosztály vezetőinek és az edzőknek, akik munkája révén nem tudtak volna megfelelni a szigorú kritériumoknak, és nem érdemelték volna ki az akadémiai státust. A klubigazgató bízik benne, hogy az Újpesten folyó munkának köszönhetően előre viszik a felnőtt válogatottat, és több tehetséget is sikerül majd adni a nemzeti csapatba. Zsigmond kitért rá, hogy a Megyeri úti pályához közel hamarosan átadnak még egy csarnokot, így még több jégfelület áll majd rendelkezésre az utánpótlás számára.



A 61 esztendős Duane Sutter az 1979/80-as szezontól 1990 nyaráig játszott az NHL-ben, az első négy idényében Stanley Kupa-győztes lett a New York Islandersszel. Utolsó három szezonját a Chicago Blackhawksnál töltötte.

Az alapszakaszban 731 mérkőzésen 342 pontot (139 gól, 203 gólpassz), a rájátszásban 161 találkozón 58 pontot (26, 32) gyűjtött. Visszavonulását követően - egészen tavalyig - volt az NHL-ben vezető- és másodedző, játékosmegfigyelő, fejlesztési igazgató.

Igazi hokis családból származik, öt testvére is játszott a profiligában, a hat fivér összesen 4994 alapszakasz- és 603 playoff-mérkőzésen szerepelt az NHL-ben.

A mostani idénytől Magyarországon négy állami hokiakadémia működik: a fővárosban az újpesti mellett a Budapesti Jégkorong Akadémia - amely a MAC és a KMH közös programja -, valamint Székesfehérváron és Miskolcon, és van két alközpont is.

Borítókép: Facebook/Újpesti Jégkorong Akadémia