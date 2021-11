A magyar férfi jégkorong-válogatott 4-1-re legyőzte a világ élvonalában szereplő olasz csapatot a Sárközy Tamás Emléktorna első, csütörtöki mérkőzésén a Tüskecsarnokban.

Sean Simpson szövetségi kapitány együttese irányította a játékot az első harmadban, azonban a vendégek kellemetlen, letámadásos stílusa miatt nagyon kellett a védekező zónában is figyelni. Emberelőnyök maradtak ki mindkét oldalon, és a szünet előtt fél perccel Erdély Csanád kapáslövése csattant a kapuvason.



Az áthúzódó létszámfölényben a magyar válogatottban most debütáló, finn születésű Rasmus Kulmala szolgálta ki Vincze Pétert, aki szépen beleért a korongba, amely Davide Fadani lábai között csorgott be. A Gyergyói HK csatára hat év után ütött gólt a válogatottban, míg Kulmala megszerezte első pontját a nemzeti együttesben.



Továbbra is a hazaiak akarata érvényesült, és akkor sem volt veszély, amikor Nagy Krisztián, illetve Sebők Balázs volt kiállítva. Nagy Gergő is a kapuvasat találta telibe, majd a 38. percben Galló Vilmos fülelt le egy indítási kísérletet, kiugrott, majd a kapust elmozgatva lőtt a hálóba.

A záró felvonásban próbált agresszívebben játszani az olasz csapat, szépített is Simon Berger révén, ám Nagy Gergő emberelőnyben, közelről nem hibázott, a fekvő kapus verve volt. A hajrában lehozta hálóőrét a vendégcsapat, ebben a helyzetben pedig Kulmala megszerezte első magyar válogatott gólját, a korongot pedig a társak eltették neki emlékbe.

Eredmény:

Sárközy Tamás Emléktorna, 1. nap:

Magyarország-Olaszország 4-1 (0-0, 2-0, 2-1)

gól: Vincze (22.), Galló (38.), Nagy G. (54.), Kulmala (59.), illetve Berger (49.)

A további program:

péntek:

Olaszország-Ukrajna 15.00

szombat:

Magyarország-Ukrajna 16.00

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Jégkorong Szövetség