A társbajnok FTC-Telekom - akárcsak csütörtökön - nehezen győzte le az esélytelenebbnek tartott Opten-Vasas csapatát a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján.

Három napja Káposztásmegyeren a zöld-fehérek az 59. percben ütött góllal nyertek 3-2-re. Most a vendég Vasas szerzett vezetést, ám rá négy percre már az FTC-nél volt az előny. A 32. percben Makszim Vesutkin egyenlített, azonban Tóth Adrián második góljával megint a hazaiak vezettek. Bő egy perc múlva Turbucz Martin - aki csütörtökön mindkét Vasas-gólt ütötte - is eredményes volt. Két harmad után úgy lett 3-3 az állás, hogy 43-15 arányban volt jobb kapura lövésben a Ferencváros.



A záró játékrészben, a hajrában - egészen pontosan az 55. percben - Keaton Ellerby, az FTC NHL-t is megjárt kanadai hátvédje villant, eldöntve így az összecsapást.

A MAC HKB Újbuda csapata szétlövésben győzött a Gyergyószentmiklós otthonába, így a megszerzett két pontnak köszönhetően a tabella élén maradt a vasárnapi játéknapot követően.

A MAC Brassóban és Csíkszeredában is kikapott, így most volt utoljára lehetősége, hogy ne zárja sikertelenül az erdélyi túrát. Az újbudaiak a 12. percben megszerzett góljukkal majdnem nyertek alapidőben, vagyis 3 pontot érően, ám a végjátékban, kapuslehozatallal és emberelőnyben - azaz 6 a 4 elleni játékban - a gyergyóiak egyenlítettek, így következhetett a hosszabbítás, majd a szétlövés. Ebben a vendégek voltak a jobbak, és hoztak el két pontot Gyergyóból.

Sorozatban 11. mérkőzését is elveszítette a Dunaújvárosi Acélbikák csapata: az edzőváltáson is átesett gárda vasárnap 5-3-ra kapott ki a vendég Titánok együttesétől.

Az egy hete kinevezett cseh tréner, Leo Gudas a héten két légiósnak is megköszönte a munkát, és az átalakított együttes ugyan hamar hátrányba került, ám három és fél perc alatt sikerült 3-1-re ellépnie. A második játékrészben összezuhantak a sereghajtó hazaiak, gyorsan kaptak három gólt, és a záró játékrészben sem tudtak már betalálni. A DAB október 27-én nyert utoljára az Erste Ligában.



Erste Liga, alapszakasz:

Gyergyói Hoki Klub (romániai)-MAC HKB Újbuda 1-2 (0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 0-1) - szétlövés után

Dunaújvárosi Acélbikák-Titánok 3-5 (3-1, 0-3, 0-1)

FTC-Telekom - Opten Vasas HC 4-3 (2-1, 1-2, 1-0)



A tabella:

1. MAC HKB Újbuda 16 8 4 2 2 74-46 34 pont

2. FTC-Telekom 17 7 5 3 2 68-56 34

3. Corona Brasov Wolves 13 9 2 2 - 55-26 33

4. DEAC 17 9 1 2 5 61-52 31

5. Gyergyói Hoki Klub 15 5 1 5 4 36-42 22

6. UTE 15 4 2 2 7 60-64 18

7. Titánok 15 2 3 2 8 45-66 14

8. Sport Club Csíkszereda 7 4 - 1 2 37-30 13

9. Opten Vasas HC 12 3 - 1 8 37-48 10

10. Dunaújvárosi Acélbikák 17 - 3 1 13 43-86 7

