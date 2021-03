A társbajnok, az alapszakaszban második FTC-Telekom meglepetésre az ötödik helyezett MAC HKB Újbudát választotta negyeddöntős ellenfélnek a jégkorong Erste Ligában.

A hétfőn online megtartott választáson az első helyen végzett Brassó a nyolcadikként rangsorolt Opten-Vasast jelölte ki. Az FTC ezek után választhatta volna a hetedik Gyergyói HK-t és a hatodik Újpestet is, mégis azt a MAC-ot szemelte ki, amellyel szemben az alapszakaszban a megszerezhető 12 pontból hetet gyűjtött be. A GYHK ellen 9, az UTE-val szemben 8 pontot szereztek a zöld-fehérek. Ami többek között a MAC választása mellett szól, hogy a két csapat otthona egyaránt a Tüskecsarnok, azaz az utazásokkal nem kell foglalkozni.



Hudák Gábor szakosztály-igazgató kiemelte: sokat gondolkodtak a szakmai stábbal, de a jelenlegi járványügyi helyzetben nem akartak messzire utazni, míg az Újpesttel szemben érzelemdús párharcot vívtak volna, ahol bármi megtörténhet.



"Kiélezett párharcra számítok a jó magyar és külföldi játékosokból álló MAC-cal, mi a bajnokságot szeretnénk megnyerni" - tette hozzá Hudák.



Kangyal Balázs, a rivális vezetőedzője kiemelte: logikus lépés az FTC részéről, hogy a MAC-ot választotta ellenfélnek, mert 12 utánpótlás korú, azaz még kevés tapasztalattal rendelkező játékos van a keretben, és a playoffban ez az ellenfélnek előny.



"Szeretnénk kihívás elé állítani a liga legerősebb összeállítású csapatát. Sajnos, nem lehetnek nézők, pedig biztosan telt ház lenne minden mérkőzésen" - fogalmazott Kangyal.



Harmadikként a másik társbajnok SC Csíkszereda választhatott, és az erdélyi szomszédra, a Gyergyószentmiklósra csapott le, ugyancsak az utazási távolságok miatt - az alapszakaszban 2-2-re végeztek egymással a december 29.-január 4. közötti héten.

Jason Morgan, a csíkiek vezetőedzője kiemelte: az elmúlt öt hétben 21 mérkőzésük volt, most nem szerettek volna messzire utazni, hogy több energiájuk maradjon, ezért bevállalták a tradicionális erdélyi csatát.

A gyergyói Bereczky Szilárd hangsúlyozta: számítottak a Szereda döntésére.



"Ez a párharc a székely hoki nagy ünnepe lehetne, még a csillárokon is lógnának, de sajnos nem lehetnek jelen szurkolók" - tette hozzá.



Íme a play-off párosításai.

Fotó: Facebook.com/ErsteLiga



A negyedik Debrecennek maradt a hatodik UTE, és ebben a párharcban is 2-2-re állnak a felek. A DEAC még nem tudott nyerni sosem Újpesten, de most a pályaelőny a hajdúságiaknál van.

Fodor András, a DEAC szakosztály vezetője jelezte: az eddigi legszínvonalasabb bajnokságban szerencsére hazai pályán kezdenek, mert az Újpest ellen nagyon nehéz játszani, otthon talán könnyebb nyerni, idegenben ez még nem sikerült.

Ancsin János, az UTE vezetője hangsúlyozta: megtiszteltetés, hogy most senki sem merte őket választani. A szezonban kétszer sújtotta őket a járvány, sokszor és sokan hiányoztak, ez lehet az egyik oka, hogy nem a felsőházban zártak. Ezzel együtt úgy látja, most reális esély van a továbbjutásra.



Szőke Álmos ligaelnök kiemelte: a járványhelyzetben bravúr, hogy javult a bajnokság minősége, ugyanakkor a nézők miatt hiányérzetük van, mert nem lehetnek jelen szurkolók a csarnokokban.



Szabados Richárd, az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati üzletágvezetője, liga-alelnök elmondta: a szövetségben megkezdődött a következő öt év stratégiai kidolgozása, hogy még népszerűbbé tegyék a sportágat, és a stabilitást az Erste Bank biztosítja.



A párharcok az egyik csapat negyedik sikeréig tartanak, és már több párharc kedden megkezdődik. A rájátszás legkésőbb április második hetében zárul. A mérkőzéseken hosszabbítás esetén 4-4 mezőnyjátékossal folytatódik a csata az első gólig. Találkozó halasztására nincs lehetőség, azaz amennyiben egy csapat nem tud kiállni sérülések, fertőzések miatt, akkor automatikusan az ellenfél kapja az adott összecsapáson a győzelmet.



A koronavírus-járvány miatt a liga vezetősége a klubok egyetértésével úgy döntött, hogy a mostani szezonban nem rendeznek középszakaszt, hanem az alapszakasz végeztével a nyolc legjobb jut a negyeddöntőbe, a Titánok és Dunaújvárosi Acélbikák maradtak le a playoffról.



Az alapszakaszban a csíkszeredai Becze Tihamér szerezte a legtöbb pontot (62) és ütötte a legtöbb gólt (32), míg az újpesti Bodó Christopher volt a legjobb előkészítő 34 gólpasszal. A kapusok között a gyergyói Jordon Cooke 93,41 százalékkal, a ferencvárosi Arany Gergely pedig 2,41-es kapott gólátlaggal bizonyult a legjobbnak. A legtöbb büntetőpercet a ferencvárosi Justin Hodgman szedte össze (99).



Az Erste Liga negyeddöntőinek párosítása és egymás elleni eredmények az alapszakaszban:



Corona Brasov (romániai, 1.) - Opten-Vasas (8.)

október 2.: Vasas-Brassó 0-4

november 29.: Brassó-Vasas 7-3

január 14.: Vasas-Brassó 2-5

január 30.: Brassó-Vasas 4-2

Brassó: 4 győzelem, 12 pont, 20-7-es gólkülönbség

FTC-Telekom (2.) - MAC HKB Újbuda (5.)

szeptember 27.: FTC-MAC 5-4, hosszabbítás után

október 27.: MAC-FTC 5-6, hosszabbítás után

január 3.: FTC-MAC 6-4

február 6.: MAC-FTC 5-1

FTC: 3 győzelem, 1 vereség, 7 pont, 18-18-as gólkülönbség

SC Csíkszereda (romániai, 3.)-Gyergyói HK (romániai, 7.)

december 29.: Csíkszereda-Gyergyó 6-3

december 30.: Csíkszereda-Gyergyó 6-2

január 3.: Gyergyó-Csíkszereda 5-4, hosszabbítás után

január 4.: Gyergyó-Csíkszereda 4-2

Csíkszereda: 2 győzelem, 2 vereség, 7 pont, 18-14-es gólkülönbség

DEAC (4.)-Újpest (6.)

november 1.: DEAC-UTE 8-1

november 17.: UTE-DEAC 5-2

január 1.: UTE-DEAC 7-5

január 10.: DEAC-UTE 3-2, szétlövés után

DEAC: 2 győzelem, 2 vereség, 5 pont, 17-15-ös gólkülönbség (a szétlövésben lőtt gól nem számít a statisztikába)

Borítókép: fradi.hu