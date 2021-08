Mégis indulhat a Brassó a jégkorong Erste Liga 2021-22-es idényében, miután a magyar szövetség (MJSZ) elnöksége kedden, az elmúlt hetek fejleményeit értékelve elfogadta a klub ismételt méltányossági kérelmét.

A testület helyt adott a CSM Corona Brasov méltányossági kérelmének, és a nevezési díjjal megegyező összegű különeljárási díj ellenében jóváhagyta határidőn túli csapatnevezését.



A szövetség elnöksége keddi közleményében jelezte, hogy a versenyiroda augusztus 3-i előterjesztése alapján négy héttel ezelőtt már tárgyalta a Brassó eredeti méltányossági kérelmét, ám a klub korábbi kommunikációja és a kapcsolódó levelezés alapján nem talált méltányosságra okot adó körülményt. Az elmúlt három hétben azonban több olyan fejlemény is történt, amelyek a kérdésben új helyzetet teremtettek.

A döntést követően a székelyföldi csapatok megértették és elfogadták az elnökség érveit, valamint mindazon körülményeket, amelyek a mostani döntés alapjául szolgáltak.

Such György, az MJSZ elnöke több körben tárgyalt a székelyföldi, illetve brassói érintettekkel, köztük a város polgármesterével. Allen Coliban brassói polgármester írásban is elismerte a Corona által korábban elkövetett hibákat, és egyúttal elnézést kért ezekért. A klub tulajdonosaként az Erste Liga felé Emilian Cernica helyett új kapcsolattartót jelölt ki Mihály Árpád személyében, és érdemi változást ígért a klub vezetésében, valamint a klub nevében vállalta, hogy valamennyi Erste Liga-szabályt be fognak tartani a többi csapathoz hasonlóan.



Az MJSZ elnöke a fentiek alapján javasolta újra napirendre venni a Corona által ismételten benyújtott méltányossági kérelem ügyét, melynek nyomán az elnökség a fenti határozatot elfogadta, tekintettel arra is, hogy az erdélyi klubok részvétele az Erste Ligában kézenfekvő sportszakmai érdek.

A 2021/22-es Erste Liga-szezonban a döntés értelmében 11 csapat indulhat: Corona Brassó, DEAC, Dunaújvárosi Acélbikák, DVTK Jegesmedvék, FTC-Telekom, Gyergyói Hoki Klub, Győri ETO HC, MAC HKB Újbuda, SC Csíkszereda, Titánok és UTE. Az idény sorsolását a következő napokban megtartják, a szezonkezdés várható dátuma szeptember 17.

