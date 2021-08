A női válogatott szövetségi kapitánya mellett a játékosok is értékelték a Németország elleni 3-0-s vereséget, és szó esett arról is, mire lesz szükség a csehek ellen, az A csoportos világbajnokság második körében.

Lisa Haley szerint sok minden adhat önbizalmat a magyar női válogatottnak a németek elleni teljesítményből a vereség ellenére.

„Voltak jó pillanataink, még akkor is, ha időnként azért idegesen játszottunk. Jól kezdtünk, és kicsit balszerencsések voltunk, hogy kétgólos hátrányba kerültünk az első harmadban. A harmadik gól is peches volt. Ezzel együtt sok pozitívumot láttam, amire építhetünk, jól teljesítettünk, de nem nagyszerűen. A második és a harmadik harmadból meríthetünk önbizalmat, persze akad még tennivalónk. A győzelemért jöttünk, és csalódottak vagyunk, hogy nem szereztünk pontot, de most már csak előre nézünk. Megtapasztaltuk, milyen az A csoportban játszani. Tapasztalatot csak gyűjteni lehet, máshogy nem. Most már tudjuk, milyen az elitben, milyen nyomás alatt hajtani a gólért, a győzelemért” – mondta a szövetségi kapitány.

A magyar csapat Csehország ellen folytatja, helyi idő szerint délben, magyar idő szerint 20 órától – a találkozót az M4 Sport közvetíti. A riválissal tavaly decemberben kétszer is találkoztak a mieink, de mindkét mérkőzést 5-0-ra a csehek nyerték. A két együttes majd novemberben az olimpiai selejtezőben is összecsap.

„Vasárnap is nagy meccs vár ránk és nem lesz sok pihenőnk. Csehországgal találkoztunk néhányszor mostanában, és ők bizonyultak jobbnak. Ezúttal is ez a helyzet, a papírforma nem mellettünk szól, de a meccs a jégen dől el. Úgy érzem, hogy az A csoporthoz tartozunk, és mivel talán miénk a legkevésbé tapasztalt, a legfiatalabb keret a mezőnyben, fényes a jövője a magyar női jégkorongnak is. De most is azért vagyunk itt, hogy győzelmeket szerezzünk és bejussunk a negyeddöntőbe.”

A csapatkapitány, Gasparics Fanni szerint a válogatott rászolgált volna legalább egy gólra története első A csoportos vb-meccsén.

„Sokat vártunk erre a pillanatra, izgalmas, hogy az elitben játszhatunk. A németek már nem először járnak ezen a szinten, mi viszont igen. A második és harmadik harmadbeli játékunk tetszett, szomorú, hogy nem tudtunk gólt szerezni – megérdemeltünk volna legalább egyet. De ilyen a hoki: hiába voltak meg a helyzeteink, a német kapus jól védett. A következő meccseken többet kell próbálkoznunk és nagyobb forgalomra lesz szükség a kapu előtt.”

Dabasi Réka arról beszélt, hogy büszke a csapatra, és várja a következő meccseket.

„Fontos volt, hogy Japán ellen már megtapasztaltuk az A csoportos szintet, és a németek ellen is jól kezdtünk, de a kiállítás kizökkentett minket. A védekező harmadban jobb kommunikációra lesz szükségünk. Nem ez volt a legjobb teljesítményünk, a folytatásban még jobbak lehetünk.”

Forrás: jegkorongszovetség.hu

Borítókép: jegkorongszovetseg.hu