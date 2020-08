A világbajnoki címvédő Kopasz Bálint meglepetésre kikapott Varga Ádámtól K-1 1000 méteren a Szolnokon rendezett kajak-kenu országos bajnokságon, amely a korábbi tesztviadalok után az idei első hivatalos megméretése volt a sportág képviselőinek.

Varga, a KSI SE 20 éves kajakosa és Kopasz felváltva vezette a mezőnyt a szerda délutáni döntőben, mögöttük Béke Kornél, Dombvári Bence és Noé Bálint inkább csak a bronzéremért harcolt. A cél előtt 200 méterrel aztán kis hátrányból Kopasz megkezdte hajráját, amivel tavaly vb-címet tudott nyerni Szegeden, de meglepetésre nem érte utol Vargát, aki egy hajóorrnyival nyert.



"Nagyon jó futam volt, sikerült egy hibátlan, jó pályát mennem, ki tudtam hajtani magamat. Engem is meglepett az eredmény, idén az volt a célom, hogy Kopasz Bálinthoz minél közelebb kerüljek, most is így álltam rajthoz" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Varga Ádám. Hozzátette, a szoros hajrá során nem láttam, melyikük ért be előbb, csak a parton tudta meg, hogy ő nyert.



Kopasz Bálint úgy fogalmazott, az elmúlt években minden alkalommal ő nyerte meg az 1000 méteres távot a hazai versenyeken, éppen ezért számított rá, hogy eljön az idő, és egyszer valaki megveri majd.



"Nagyon jó időt eveztünk mindketten, és a végén egy kicsivel le tudott győzni. Nagyon ügyes volt, rendkívül jó állóképességgel rendelkezik, ami 1000 méterre nagyon kell, ezért nem is csodálkozom, hogy jobbnak bizonyult. Továbbra is keményen készülök, hogy a jövő év nagy versenyein ismét én legyek a legjobb" - mondta Kopasz az M1-en.





Varga Ádám legyőzte Kopasz Bálintot

Fotó: MKKSZ.hu





A kenu egyesek hasonló távú fináléja is váratlan végeredményt hozott, Kiss Balázs nyert Adolf Balázs előtt, a tesztversenyeken sikert sikerre halmozó Bodonyi András csak bronzérmes lett.



"Nekem nem előny a hátszél, de nem ez volt a fő baj, mert a tesztversenyek során is tudtam jól menni ilyen körülmények között - idézte a szövetség honlapja Bodonyit. - Másfél-két hete beteg lettem, bár nem produkáltam tüneteket, de nagyon legyengültem, és ez a fizikai gyengeség technikai csorbulást okozott, tegnap ötszázon borzasztóan magas csapással kompenzáltam az erőhiányt, és ettől nagyon szétcsúszott a mozgásom."



A vegyes számokban, ahol egy-egy férfi és nő alkot egy csapatot, a kajakosoknál Lucz Anna és Csizmadia Kolos szerezte meg az aranyérmet célfotóval, míg a kenusoknál óriási fölénnyel nyert a Hajdu Jonatán, Molnár Csenge duó. Hajdu összesen hat arany- és két ezüstérmet gyűjtött az ob-n.



A záró 5000 méteres versenyek a kajakosoknál Noé Bálint és Rendessy Eszter, a kenusoknál pedig Adolf Balázs és KIsbán Zsófia sikerét hozták.



Idén a szeptemberi, szegedi világkupa lesz az egyetlen nemzetközi verseny gyorsasági kajak-kenuban. Erre az eseményre a tavalyi, ugyancsak szegedi vb, a 2020-as edzésversenyek és a magyar bajnokságon elért eredmények alapján hirdet csapatot Hüttner Csaba szövetségi kapitány. A vk-n minden számban két egység állhat majd rajthoz nemzetenként.

A szerda délutáni dobogósok (a szövetség eredményközlője alapján):



férfiak:



K-1 1000 m:



1. Varga Ádám (KSI SE) 3:23.612 p

2. Kopasz Bálint (Graboplast Győri VSE) 3:23.847

3. Béke Kornél (KSI SE) 3:28.387



K-1 5000 m:



1. Noé Bálint (Budapesti Honvéd SE) 20:00.090

2. Varga 20:00.125

3. Béke 20:19.580



C-1 1000 m:



1. Kiss Balázs (Dunaferr) 3:48.594

2. Adolf Balázs (Óbudai Ganz VSE) 3:48.964

3. Bodonyi András (DVTK) 3:51.269



C-1 5000 m:



1. Adolf 22:48.774

2. Simon Sebestyén (Merkapt-Mekler László SE) 22:54.669

3. Bakó Tamás (KSI SE) 23:10.634



nők:



K-1 5000 m:



1. Rendessy Eszter (UTE) 21:55.312

2. Kiszli Vanda (Atomerőmű SE) 21:55.642

3. Mihalik Sára Anna (Építők Margitszigeti DKC) 21:57.602

C-1 5000 m:

1. Kisbán Zsófia (Lágymányosi Spari Vízisport) 25:58.883

2. Molnár Csenge (NKM Szegedi VSE) 26:14.268

3. Balla Virág (Graboplast Győri VSE) 26:18.803

K-2 vegyes 200 m:



1. Lucz Anna, Csizmadia Kolos (UTE, Fémalk Bomba AVSE) 33.400 mp

2. Kiss Blanka, Kuli István (UTE, NKM Szegedi VSE) 33.425

3. Szénási Zsófia, Nádas Bence (UTE, NKM Szegedi VSE) 33.555



C-2 vegyes 200 m:



1. Molnár Csenge, Hajdu Jonatán (NKM Szegedi VSE, Dunaferr) 40.110

2. Lakatos Zsanett, Fekete Ádám (UTE) 41.160

3. Bonyai Regina, Vajda Attila (Bajai Vízisport Klub, Dunaferr) 42.505

Borítókép: MKKSZ.hu