Az alapszakaszelső EC-KAC és a BEMER Pioneers Vorarlberg, valamint a címvédő EC Red Bull Salzburg és a Steinbach Black Wings Linz párosítások 1-1-re állnak, miközben a Hydro Fehérvár AV19 és HCB Südtirol Alperia gárdái esélyt adhatnak maguknak arra, hogy óriási lépést tegyenek a legjobb 4 közé kerülés irányába. Felvezetőnket természetesen a magyar érdekeltségű összecsapással nyitjuk!



HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 (19.45)

A Hydro Fehérvár AV19 úgy utazhatott el Brunico városába, hogy tisztában van vele, ha meccset tudna csenni a HC Pustertal Wölfe vendégeként, akkor nagyon közel kerül az elődöntőbe jutáshoz az egyik fél 4. diadaláig tartó párharcában. A magyar és az olasz klub párharca az egyetlen, amely a hazai-hazai-vendég-vendég lebonyolításra váltott, így a csütörtöki mérkőzést követően pénteken is Olaszországban lépnek jégre a felek.

Ami az eddigieket illeti, Kiss Dávid tanítványai két őrületesen szoros találkozót megnyerve vezetnek 2-0-ra összesítésben – az első meccset hosszabbításban, a másodikat pedig alig 3 másodperccel a lefújás előtt eldöntve, mindkétszer hátrányból fordítva, és mindkét esetben 3-2 arányban diadalmaskodva. A mieinknél minden alapember bevethető, de az bizonyos, hogy az emberelőnyös helyzeteinket jobb százalékban kell kihasználnunk, mint tettük azt az első két párbaj alkalmával. A HC Pustertal ugyanakkor az életéért harcolva próbál szépíteni a párharcban, viszont legjobb rájátszásbéli pontszerzőjük, Daniel Catenacci eltiltás miatt nem lesz ott a társakkal csütörtök este az Intercable Arénában.

EC-KAC – BEMER Pioneers Vorarlberg (19.15)

A Klagenfurt és a Vorarlberg negyeddöntős párharcai a hagyományos hazai-vendég-hazai-vendég-stb. lebonyolítás mentén zajlik, így az első két találkozó két idegenbeli sikere 1-1-et eredményez összesítésben. Előbb a Vorarlberg győzött 0-2-re az alapszakaszgyőztes otthonában, majd kedden a Klagenfurt 0-1-gyel visszavágva egalizált. Egyelőre a kapusokról szól a párharc: a Pioneers hálóőre, David Madlener 97.8%-kal, a KAC kapusa, Sebastian Dam pedig 95.2 %-kal véd az eddig letudott két meccsen. A két védelem extráját támasztja alá az is, hogy a KAC meccsenként 3.9 gólos szezonbeli gólátlag, a Vorarlberg pedig az Innsbruckkal vívott play-in párharc 5.5 gólos átlagát követően szenved a negyeddöntőben. A hazaiaknál Herburger továbbra sem bevethető, Mursak és Hochegger ugyanakkor újra teljesen egészségesek.

EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz (19.15)

Az EC Red Bull Salzburg és a Steinbach Black Wings Linz is 1-1-ről folytatják egymás elleni párharcukat – az első találkozót a címvédő 4-0-s kiütéssel zsebelte be, hogy aztán a felső ausztriai klub egy 3-2-es sikerrel egyenlíteni tudjon. A Salzburgban megint Thomas Raffl az egyik ász, mindkét csörte során beköszönve, a linziek pedig a 2. találkozó győztes gólját jegyző Brian Leblerben bíznak.

Az előző mérkőzések alapján az előny/hátrányjáték lehet az X-faktor: az első találkozón a salzburgiak két emberelőnyős és egy emberhátrányos találatot jegyeztek, a második meccsen ugyanakkor a linziek tudtak sikeresek lenni előnyből és hátrányból is. Feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy az utolsó 4, salzburgi vendégjátékát elveszítette a Linz.

HCB Südtirol Alperia – EC IDM heat pumps VSV (19.30)

A HCB Südtirol Alperia a fehérváriakhoz hasonló, kiváló pozícióból várhatja az EC iDM heat pumps VSV elleni harmadik találkozót, ugyanis a nyitómeccs könnyed sikerét egy idegenbeli, már nehezebb, ámde szintén győzelmet hozó csatával toldották meg a bolzanóiak. A Villach fennállása során 5 playoffcsatát tudott megfordítani hátrányból (legutóbb a HK Olimpija ellen, 2022-ben), viszont azt sem szabad elhallgatni, hogy a Bolzano még sosem veszített rájátszásbéli párharcot 2-0-s összesített előnyről. A Villach helyzetét nehezíti, hogy Marco Richter, Arturs Kulda, Maximilian Rebernig, valamint Paolo Wieltschnig továbbra sem egészségesek, ráadásul kedden Alex Wall is megsérült, és játéka kérdéses – a hátvéd helyén Blaz Tomazevic kerülhet jégre. A Wall sérülését okozó Cristiano Digiacinto az incidens miatti egy meccses eltiltásból fakadóan nem lesz ott a Bolzano meccskeretében.

(Fotó: Facebook/win2day ICE Hockey League)