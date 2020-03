A koronavírus-járvány miatt két hétig szünetel a szlovák jégkorongliga, amelyben két magyar csapat, a DVTK Jegesmedvék együttese és a MAC Újbuda szerepel.

A szlovák kormány hétfői döntése alapján 14 napig felfüggesztettek minden sport-, kulturális és tömegrendezvényt - áll a miskolci együttes honlapján. Ennek nyomán már a keddi (mai) mérkőzések is elmaradnak, köztük a DVTK nagymihályi találkozója és az újbudai együttes érsekújvári vendégszereplése is.



"Két hétig biztos nem lesz mérkőzés a Tipsport Ligában" - jelentette be weboldalán a MAC is. - "Szemben kedvenc sportunkkal, a koronavírus nem játék, a döntés mindannyiunk érdekében született."



Az új típusú koronavírus-járvány (Covid-19) decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Szlovákiában pénteken diagnosztizálták az első fertőzöttet.



