A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) elnöke azt mondta, akár már hétfőn, de legkésőbb a hét végéig dönthetnek arról, hogy maradhat-e Fehéroroszország az idei elit-világbajnokság társrendezője.

A torna két főszponzora, a Skoda és a Nivea a héten egyértelművé tette, visszalép a támogatástól, ha Minszk otthont adhat májusban és júniusban a világbajnokságnak, amelynek rendezését annak idején Riga közösen kapta meg a fehérorosz fővárossal az IIHF-től.



René Fasel - miután hétfőn Minszkben találkozott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfővel és a szervezőbizottság belorusz tagjaival - pénteken úgy nyilatkozott, van B tervük arra az esetre, ha Fehéroroszország nem tudja vendégül látni a vb mezőnyét.

Hozzátette, Lettország egyedül is lehet rendező, vagy pedig Dánia és Szlovákia ad otthont a tornának, és arról is beszélt, hogy a döntést várhatóan a január 25-26-i IIHF-tanácsülésen hozzák meg.



Lukasenka tavaly augusztusi újraválasztása óta a fehérorosz ellenzék folyamatosan tüntet az elnök távozását és új választások kiírását követelve. Számos nemzetközi szervezet és ország, így a társrendező Lettország is arra szólította fel az IIHF-et, hogy vigye el a tornát Minszkből a fehéroroszországi feszült politikai helyzet, az ellenzékiekkel szembeni erőszakos hatósági fellépések és a sorozatos bebörtönzések miatt.



Fasel arról beszélt, hogy az idei világbajnokságra mindenképpen sor kerül, de a helyszín kérdése még nyitott, ez ügyben az IIHF hétfői videokonferenciáján születhet döntés.



"Az IIHF most két tűz között van, nagy rajtunk a nyomás, politikai és pénzügyi oldalról egyaránt. Azt hiszem, nagyon nehéz lesz megrendezni a tornát Minszkben" - nyilatkozta Fasel.

