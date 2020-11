A cseh jégkorong élő legendája, Jaromir Jagr 48 évesen is folytatja sportpályafutását: szülővárosa, Kladno - amúgy általa tulajdonolt - klubcsapatának játékosaként újrakezdi az edzéseket, és bajnoki mérkőzéseken is szerepelhet.

A változatlanul kiváló csatár aktivizálódásáról csapattársa, Tomas Plekanec beszélt a TVA Sports tévécsatornának.



"Még nem hagyja abba, ahhoz túlságosan is szereti a hokit, akár ötvenéves koráig is játszhat, ha elkerülik a sérülések. Már nem lesz a liga legjobbja, de még mindig kiváló jégkorongozó, fizikailag megfelelő állapotban van, s nemcsak támadásban, de védekezésben is jó" - mondta róla Plekanec.



Az első osztálytól idén márciusban búcsúzó HC Kladno gárdájában a 2019/20-as idényben Jagr 38 meccsen lépett jégre, 15 gólja mellett 14 gólpasszal jeleskedett.



Pályafutása elején, alig 17 évesen már bekerült a felnőtt válogatottba, amellyel később olimpiát (1998) és kétszer világbajnokságot (2005, 2010) nyert, a sportági csúcsot jelentő klubsorozatban, az NHL-ben pedig két ízben is Stanley Kupa-győzelmet ünnepelhetett.



Az észak-amerikai profi liga bajnoki címét a Pittsburgh Penguinsszel harcolta ki 1991-ben és 1992-ben, összesen pedig kilenc NHL-csapatban fordult meg tengerentúli karrierje során, számos rekordot felállítva és trófeát kiérdemelve.



Teljes mérlegét tekintve 1990 és 2018 között 1733 alapszakasz-mérkőzést játszott az NHL-ben, melyeken 1921 pontot gyűjtött úgy, hogy 766 gólt ütött és 1155 gólpasszt adott. Ezzel ő az NHL történetének legeredményesebb európai játékosa, aki 1998 és 2001 között sorozatban négyszer is gólkirály tudott lenni.

Borítókép: Sean M. Haffey/Getty Images