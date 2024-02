EC-KAC – HYDRO FEHÉRVÁR AV19

Az EC-KAC január 6-a óta áll a tabella élén – jelenleg 8 ponttal követi őket az a Fehérvár AV 19, amely kedden éppen Klagenfurtba látogat. A karintiaiaknál egy meccsel kevesebbet játszó fehérváriakat telt ház fogadja majd, lévén egy esetleges győzelemmel – a soron következő 4 találkozójuk bármelyikén, persze – a jövő évi Bajnokok Ligája-indulás válna biztossá a „Vörös Kabátosok” számára. Az eddig 4 BL-startot kiharcoló, a kvalifikációhoz 2 pontot igénylő KAC hazai formája pazar volt a nemzetközi szünetet megelőzően, hiszen a Pustertal (7-1) és a Villach (6-1) is nagy pofont kapott a Paul Postmát kedden biztosan nélkülöző Klagenfurttól. A Fehérvár AV19 legutolsó 7 találkozójából 6 alkalommal is diadalmaskodott, amely csaták során mindössze 13 gólt kapott a magyar sztárcsapat. Ugyanakkor az idei ICEHL-szereplők közül a KAC fekszik a legkevésbé Kiss Dávid tanírtványainak: egyszer sem verték őket a most futó idényben, de még csak előnyben sem voltak soros házigazdájukkal szembeni meccseken. Abba kapaszkodhatnak a mieink, hogy amíg a KAC a liga legjobb hazai gárdája, addig a Fehérvár a király idegenben: 1.85 pontot szereznek mérkőzésenként, még úgy is, hogy utolsó 6, otthonuktól távoli párbajukból 4 zárult vereséggel.

STEINBACH BLACK WINGS LINZ – BEMER PIONEERS VORARLBERG

Annak ellenére áll 5. helyen a Linz, hogy utolsó 4 jégre lépésük alkalmával mindössze egyszer ünnepelhettek győzelmet, ám így már csupán 1 pont az előnyük a 8. helyezettel szemben. A Vorarlberg a liga legjobb gólszerzőjének, Steven Owre-nak a vezetésével sorozatban négy győzelemmel. árja ezt a találkozót, egy olyan rivális vendégeként, akiket idei 3 egymással vívott csatából 2 csörte során is legyőztek.

HC TIWAG INNSBRUCK – MOSER MEDICAL GRAZ99ERS

Az Innsbruck formája sem volt kiemelkedő a nemzetközi szünetet megelőzően, 5 meccsből 4-et bukva vissza is csúsztak a 8. pozícióba. A ligautolsó Graz még ennél is pocsékabb, zsinórban 6 vereségnél járnak, ráadásul az Innsbruckkal szembeni összecsapások mindegyikét elvesztették idén. Az Innsbruck hazai közönségét igyekszik visszaédesgetni, lévén utolsó 3 otthoni ütközetük kudarccal zárult.

HK SZ OLIMPIJA – SPUSU VIENNA CAPITALS

Az Olimpija úgy 9., hogy legutolsó öt meccsének a 60 százalékát nyerni tudta, miközben aktuális vendégük, a Vienna Capitals már nem hibázhat a hátralévő mérkőzésein (a 10. helyezett mögött állnak 12 ponttal, csak akkor marad esélyük a Pre-Playoffra, ha minden meccsüket megnyerik). A bécsiek ugyanakkor rendre csak szenvednek az Olimpija ellenében, legutóbb is kikaptak tőlük.

MIGROSS SUPERMERCATI ASIAGO HOCKEY – EC IDM WÄRMEPUMPEN VSV

Az Asiago szezonja biztosan véget ér az alapszakasz zárultával, ám a szünet előtt bíztatóan teljesítettek, így a 6. helyezett, mostanság hullámzó produkciót nyújtó Villach leginkább amiatt duzzadhat az önbizalomtól, hogy idén rendre dominálták az Asiago elleni meccseket. No meg abban, hogy az új igazolás, Maxim Golod azonnal aktív beszálló lesz.

HC PUSTERTAL – HCB SÜDTIROL ALPERIA

A 194. alkalommal megrendezésre kerülő Dél-Tiroli Derbi ezúttal a tabellán is rangadónak bizonyul, merthogy a Pustertal 3 pont lemaradás mellett fogadja az ötödik helyezett Bolzanót. Az olaszok utolsó 2 tétmeccsüket elbukták, ugyanakkor a derbin bizonyosan bemutatkozik majd az ő új igazolásuk is, Cristiano DiGiacinto.

(Fotó: Stephan Woldron/SEPA.Media /Getty Images)