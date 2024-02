Nagy csata várható még az automatikus rájátszás-negyeddöntőt érő top 6-os helyekért is. A pre-playoff párosításokat közvetlenül az 52. forduló után sorsolják majd ki, a hetedik helyen végző együttes választhat majd ellenfelet magának. Négy csapat kezd az első szakaszban, s ebből kettő jut majd tovább egy-egy három győzelemig tartó párharc során.

Graz-Fehérvár AV19

A Fehérvár AV19 meggyőző győzelmet aratott a HK Olimpija ellen, 6-3-ra nyert Kiss Dávid csapata, amely 3-1-es hátrányban is volt. A székesfehérvári együttesnek jelenleg két pont az előnye a második helyen a Salzburg előtt, s ha az alapszakasz végén, tehát a következő forduló zárásával is sikerül megőrízniük a képzeletbeli dobogó második fokát, akkor megváltják jegyüket a Bajnokok Ligája következő idényének főtáblájára. Bármilyen formában is nyer a Fehérvár, legyen az hosszabbítás vagy büntetők után, minden esetben övék ez az érdem. A Salzburg csak úgy előzheti meg őket, ha a magyar csapat nem nyer, s a címvédő rendes játékidőn belül múlja felül ellenfelét. Minden esélye megvan a Volánnak arra, hogy könnyed sikert arasson, hiszen a ligautolsó Graz tíz mérkőzés óta nem tudott nyerni, azonban a legutóbbi hazai pályán játszott egymás elleni meccsüket ők nyerték 6-4-re.

Így fest a záróforduló előtt a tabella:



Vienna Capitals-Villach

A Vienna Capitals csalódástkeltő idényen van túl, 19 szezon után először maradnak le a rájátszásról, hiszen már biztosan a 11. helyen végeznek, míg a Villach a szerdán aratott 1-0-s sikerével bebiztosította helyét a top 6-ban, s ezzel együtt a rájátzás negyeddöntőjében. Ebben oroszlánrésze volt J.P. Lamoreux-nek, aki 33 lövést hárított és a szezon során először zárt kapott gól nélkül, s ezzel a teljesítménnyel ő lett az 51. forduló játékosa. A "Sasoknak" még akár a negyedik hely is összejöhet, ugyanis két pontos hátrányban vannak a negyedik pozíciót elfoglaló Bolzano mögött. A bécsi együttes pedig már szeretne készülni a következő idényre, ezt mi sem mutatja jobban, hogy a Salzburg ellen például 6-1-es vereséget szenvedtek.

Black Wings Linz-HK Olimpija

A Black Wings Linz is biztosan a legjobb hatban végez az alapszakasz végén. A felső-ausztriai csapatnak 2018 óta ez az első alkalom, hogy automatikusan bejutottak a playoff negyeddöntőjébe. A szlovén Olimpija a kilencedik helyen zár, s a fókuszt inkább már a vasárnapi pre-playoff meccsükre irányíthatják. A párharc eddigi két egymás elleni meccsét egyaránt a Black Wings Linz nyerte. Időközben az is kiderült, hogy a HK Olimpija vezetőedzője, Antti Karhula meghosszabbította szerződését két további idénnyel, s így a 2025/26-os szezon végéig marad a csapatnál, ahová 2023. január 26-án írt alá.

Innsbruck-Asiago

Az Innsbruck is készülhet a pre-playoffra, miután 1-0-ra kikapott a Villach ellen szerdán. A tabellán hetedik tirolliak három ponttal vannak lemaradva ugyan riválisuktól, de mivel elveszítették az egymás elleni mérkőzésüket, így már nem előzhetnek. Az alapszakasz utolsó meccsén viszont bebiztosíthatják hetedik helyüket az Asiago ellen, ehhez legalább két pontot kell szerezniük.

Bolzano-Klagenfurt

A forduló egyik csúcsmeccse, a tavalyi döntős Bolzano a már alapszakasz-győztes Klagenfurtot fogadja. A dél-tiroli együttes szerdán nagyon magabiztos győzelmet aratott, 7-0-ra mészárolták le a Grazot. A negyedik hely bebiztosítása lehet az olasz gárda legfőbb célja, ám a KAC a héten még nem lépett jégre, ugyanis az előző fordulóban szabadnaposak voltak, azonban a lendületük így is félelmetes, az előző 10 meccsükből 9-et nyertek.

Pustertal Wölfe-Salzburg

A Pustertal Wölfe szintén pre-playoff kényszerül. A tabella nyolcadik helyén álló gárda szoros csatában kapott ki 4-3-ra a Vorarlberg ellenében, s így már nincs esélyük megelőzni a Villachot. A Salzburgnak viszont még van esélye a helycserés támadásra, egy győzelem és egy fehérvári vereség esetén odaérhetnek a második helyre, amely automatikus BL-indulást jelent a következő idényben. Viszont a két együttes legutóbbi mérkőzése 7-1-es Pustertal Wölfe győzelmet hozott, de a másik két párharcukat a Salzburg nyerte.

Az osztrák bázisú nemzetközi jégkoronglia 52. fordulójának mérkőzései:

Black Wings Linz-HK Olimpija (19:15)

Bolzano-Klagenfurt (19:15)

Graz-Fehérvár AV19 (19:15)

Innsbrcuk-Asiago (19:15)

Val Pusteria-Salzburg (19:15)

Vienna-Villach (19:15)

