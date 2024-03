A vasárnap letudott első párharc 3-2-es, hosszabbításban jegyzett magyar diadalát követően pihenőnap nélkül kellett azonnal csatába szállnia a főszereplőknek, méghozzá az újra csordultig telt fehérvári Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban.

Már az első összecsapás is jelezte, hogy nem lesz sétagalopp a negyeddöntős párharc második ütközete sem, és sajnos nem is cáfoltak ránk a mérkőző felek. Az olaszok azonnal magukhoz vették a kezdeményezés jogát, és kevesebb mint 3 perc elteltével a vezetést is megszerezték – Deluca passzát Zachary Sill vágta Olivier Roy kapujába. Sajnos a játék képe nem változott az első harmad további 17 percében sem, sőt, a vendégek szinte folyamatos nyomás alá tudták helyezni a fehérváriak kapuját, ám szerencsére a 9-15-ös kapura lövési arány ellenére sem tudták növelni előnyüket a harmad zárultáig (0-1).

A harmadok közötti szünetben jól sikerülhetett Kiss Dávid és stábjának taktikai iránymutatása, ugyanis az első összecsapást a ráadásban lőtt góljával eldöntő Anze Kuralt 36 másodperc elteltével egalizált – a gólpasszokat Magosi Bálint és Hári János regisztrálták (1-1). A mieink igyekezték tovább fokozni a tempót, sokkal jobb helyzetekből és többször is tüzeltek mint ellenlábasuk, azonban a vezetést nem sikerült megszerezni, sőt a harmad 13. percében jött a feketeleves: Akeson passzolt Schoefieldhez, aki David Morley-t játszotta meg, aki a kapu közeléből újra vezetéshez juttatta a vendégeket (1-2). A Volán még egy harmad végi emberelőnyt is elrontott, így a záró harmadnak csakúgy mint vasárnap, ezúttal is 1-2-es hátrányból futott neki.

A záró harmadban ugyanazt az intenzitást igyekezett tartani a Fehérvár, mint amit a második játékrészben diktált – ennek egy újabb ki nem aknázott emberelőny és mezőnyfölény lett az eredménye, amely viszonylag sokáig nem érett góllá. Ráadásul kevesebb mint 10 perccel a lefújás előtt Terbócsot kiállították, hogy aztán érkezzen a váratlan: Hári János emberhátrányban szerzett góljával másodszor is utolérte ellenfelét a hazai alakulat, az 53. perc elején (2-2). A valódi dráma aztán az 57. percben jött: kettős emberelőnybe került a Fehérvár, Catenaccit végleg kiállították, 5 perces büntetését Berger ülte le, Frycklund pedig 2 percet kapott, ugyanekkor. Az öt-a-három elleni szituációkból nem született gól, csak brutális mezőnyfölény, ami három másodperccel a lefújás előtt vált góllá: 19.57-nél Tim Campbell lövése talált utat Jacob Smith kapujába, amivel a Hydro Fehérvár AV 19 az első mérkőzéshez hasonló arányú, 3-2-es győzelmet aratott!

ICE HL - negyeddöntő, 2. mérrkőzés:

Hydro Feghérvá AV19 - HC Pustertal Wölfe 3-2 (0-1, 1-1, 2-0)

Az egyik fél 4. győzelméig tartó párharc állása: 2-0 a Hydro Fehérvár AV19 javára

(Fotó: Facebook/Hydro Fehérvár AV19)