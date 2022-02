A szlovák válogatott szerezte meg a bronzérmet a pekingi téli olimpia férfi jégkorongtornáján, miután a szombati helyosztón 4-0-ra legyőzte a svéd csapatot.

A szlovákok - aki fennállásuk során még egyszer sem álltak dobogón olimpián, legjobb helyezésük a 2010-es negyedik hely volt - a finnektől kaptak ki a pénteki elődöntőben, míg a svédek szétlövés után a címvédő oroszoktól.



Sok lövést hozott az első harmad, de gólt nem láthatott a Nemzeti Fedett Stadion ötezer nézője.



A második harmad elején váratlan lövéssel szerzett vezetést a szlovák együttes, a 17 éves Juraj Slafkovsky ártatlan helyzetből vállalkozott, a korong megpattant Christian Folin térdén, és a svéd kapu bal felső sarkába vágódott.



