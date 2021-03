Az FTC-Telekom hazai pályán 3-1-re legyőzte a vele társbajnok Sport Club Csíkszeredát a jégkorong Erste Liga elődöntőjének ötödik mérkőzésén, így összesítésben 3-2-re szépített.

A feszült, sok kiállítással tarkított találkozón a második harmad végén került előnybe az erdélyi gárda - a harmadik összecsapást eldöntő - Andrej Taratuhin találatával.

A legutóbbi két kiírásban bajnok FTC villámrajtot vett a harmadik húsz percben: húsz másodperc elteltével Somogyi Balázs egyenlített. Sőt, a sorra érkező kisebb verekedések után Hegyi Ádám már a vezetést szerezte meg a zöld-fehéreknek a játékrész derekához közeledve.



A Csíkszereda hajrázott az egyenlítésért, emberelőnyben kapuvasig is eljutott, kapuslehozatallal is próbálkozott, ám ebből is a Ferencváros jött ki jobban: Tóth

Adrián élt az üreskapus lehetőséggel.

A párharc csütörtökön folytatódik, Csíkszeredában.



Eredmény:



FTC-Telekom - Sport Club Csíkszereda (romániai) 3-1 (0-0, 0-1, 3-0)



gól: Somogyi (41.), Hegyi (48.), Tóth A. (59.), illetve Taratuhin (40.)

Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 3-2 a Csíkszereda javára.

korábban:



Corona Brasov Wolves (romániai)-DEAC 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) - hosszabbítás után



g.: Borisenko (65.)

Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 3-2 a Brassó javára.

Borítókép: Facebook.com/ FTC jégkorong