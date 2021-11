Galló Vilmos, a magyar jégkorong-válogatott egyik kulcsjátékosa a svéd Linköping HC együtteséhez igazolt, amelyhez négy év után tér vissza.

A svéd klub vasárnap honlapján jelentette be a 25 éves, "közönségkedvenc" játékos szerződtetését. Kiemelték: a 2023/24-es szezon végéig állapodtak meg Gallóval. A támadó kifejtette: nagyon boldog, és olyan érzése van, mintha újra hazatérne. Hangsúlyozta: a klub és a város is nagyon sokat jelent számára.



Galló a közmédiának elmondta: szezon közben sem volt nehéz új csapatot találnia magának, hiszen több klub hívta, még Finnországból is voltak ajánlatai - ami elgondolkodtatta, hiszen szeretett az ottani ligában játszani -, de mégis elsősorban a svéd ligában akart maradni, hogy fejlődjön és bizonyítson. Végül az döntött a Linköping mellett, hogy ismerős közegbe térhet vissza, és fontos szerepet szánnak neki.

"A menedzser, aki összerakja a keretet, régi sortársam volt, és már a nyáron vissza akart vinni" - nyilatkozta. Hozzátette: elvárás vele szemben, hogy vezető pozíciót töltsön be a csapatnál, úgy a pályán, mint azon kívül.

"Amikor elmentem négy éve, egy topcsapat volt, azóta már egy kicsit lejjebb csúszott a rangsorban a Linköping, amit most próbálnak meg visszaépíteni. Remélhetőleg ebbe én pont bele fogok majd illeni, és tudok segíteni" - közölte.

A csatár korosztályos játékosként 2013-ban szerződött a Linköpinghez, 2015 és 2017 között már stabilan a felnőtt kerethez tartozott. Az elmúlt négy évben a svéd Timra, majd a finn KooKoo játékosa volt, mindkét gárdában két-két szezont töltött. Idén nyáron visszatért a svéd ligába, és a Lulea hokisa lett, amely pénteken jelentette be a több játéklehetőség reményében váltó Galló távozását.



A csütörtöktől szombatig tartó budapesti Sárközy-emléktornán Galló főszerepet vállalt a vendéglátó magyar együttes tornagyőzelméből: az olaszok ellen 4-1-re megnyert meccset góllal és gólpasszal zárta, az ukránok elleni 2-1-es győzelem során pedig csapata mindkét találatát ő szerezte.

