Az Újpest 8-6-ra legyőzte a vendég Vasast a jégkorong Erste Liga szerdai mérkőzésén.

Villámrajtot vettek a vendégek, és bő öt perc után már 2-0-ra vezettek. Hamar szépített az UTE, de erre gyorsan jött válasz. Az első szünet előtt 21 másodperccel Kyle Just másodszor is eredményes volt, így megint minimális lett a különbség.



A második harmad is Vasas-góllal kezdődött, ám egy perc alatt kétszer villant a hazai együttes. Így 4-4 volt az állás, míg a második "félidő" két újpesti találattal indult, azonban a Vasas is betalált, erre pedig egy perc múlva jött felelet. A harmadik harmad 7-5-ös újpesti előnyről rajtolt, és ebben a felvonásban már csak egy-egy gól született.

Erste Liga, alapszakasz:

UTE-Opten Vasas HC 8-6 (2-3, 5-2, 1-1)

A tabella:

1. MAC HKB Újbuda 12 6 3 2 1 55-35 26 pont

2. FTC-Telekom 12 3 5 3 1 48-44 22

3. Corona Brasov Wolves 8 5 2 1 - 34-16 20

4. DEAC 11 5 1 2 3 42-36 19

5. UTE 12 4 1 2 5 46-51 16

6. Gyergyói Hoki Klub 10 2 1 4 3 24-32 12

7. Sport Club Csíkszereda 5 3 - 1 1 28-22 10

8. Dunaújvárosi Acélbikák 11 - 3 1 7 35-55 7

9. Opten Vasas HC 6 2 - - 4 20-26 6

10. Titánok 9 - 2 2 5 23-38 6

Borítókép: Facebook/Utehoki UTE Jégkorong Szakosztály